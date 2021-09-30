Osman Tural, Türkiye Tenis Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması - Haberler Spor
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Osman Tural, Türkiye Tenis Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Osman Tural, Türkiye Tenis Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

Türkiye Tenis Federasyonunun eski başkanlarından Osman Tural, bu göreve yeniden aday olduğunu duyurdu.

Türkiye Tenis Federasyonunun eski başkanlarından Osman Tural, bu göreve yeniden aday olduğunu duyurdu.

Yaptığı açıklamada Osman Tural, Türk tenisinde güven ve güç birliği için aday olduğunu belirterek, "Türk tenisinin güvenle büyüdüğü ve tüm paydaşların kendisini içinde görebildiği bir yönetim anlayışına ihtiyaç vardır. Bunun için de Türk tenisinin kulüpleri, antrenörleri, sporcuları, aileleri, yatırımcıları ve sponsorlarının bütünlük içinde birbirine güven duyarak kenetlenmesi ve devletimizin sağlamış olduğu kaynakların da etkin ve verimli kullanılması gerekmektedir." dedi.

Türk tenisini özlenen günlerine tekrar döndüreceğini vurgulayan Tural, "Camiamızdan aldığımız destek ile tenisimizin geleceğini inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekibiyle 1 buçuk aylık zaman diliminde, 50'den fazla ilde tenisin tüm paydaşlarıyla görüşmeler yaptığını aktaran Tural, "Türk tenisi için güç birliği" adını verdiği oluşumun başta kulüpleri olmak üzere, tüm camiadan destek bulduğunu dile getirdi.

Yönetim kadrosunu oluştururken ince eleyip sık dokuduklarını da kaydeden Tural, daha önce başkanlık yaptığı dönemi işaret ederek, "Türk tenisinin güvenle büyüdüğü ve tüm paydaşların kendisini içinde görebildiği bir yönetim anlayışına ihtiyaç var ve bunu hep birlikte tekrar sağlayacağız." diye konuştu.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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