OSMAN KAVALA SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE
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OSMAN KAVALA SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE

Osman Kavala mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından Silivri Cezaevi'ne konuldu.

20.02.2020 00:53 | Son Güncelleme: 20.02.2020 00:53
OSMAN KAVALA SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE

mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından 'ne konuldu. 

Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında Başsavcılığı'nca "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınarak emniyette işlemleri yapılan Kavala, akşam saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İfadesinin ardından Osman Kavala, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.  Osman Kavala, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konuldu. 

Görüntü dökümü: ----------Polis araçları-Kavala'nın içinde bulunduğu aracın cezaevine girişi

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20.02.2020 - 00.52 Kodu : 200220004


- İstanbul
Kaynak: DHA
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