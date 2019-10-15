Osman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildi

15.10.2019 17:34

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Başkanı (TÜROFED) Osman Ayık, Thomas Cook'un iflasının kendilerine bazı önemli dersler kazandırdığını belirterek, "Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildi, bunun tüm destinasyonlara yansımaları oldu. Bize de ciddi yansıması oldu. 150 milyon Euro'luk bir alacak gözüküyor" dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen 'Geleneksel AKTOB Buluşması'nın bu ayki konuğu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu. Kemer'de bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Kemer Belediye Başkanvekili Emrah Ayhan, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ve sektör temsilcileri katıldı.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, oldukça iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, Türkiye 'nin turizm açısından en iyi yılı yaşadığını söyledi. Yağcı, "Bu yıl özellikle 52 milyon turisti Türkiye'de ağırlamış olacağız. Geçmiş yıldaki krizin etkisinin giderek azaldığını, doluluk oranımızın İspanya'nın üzerine çıktığını görmekteyiz. İspanya 58 milyon civarında. Onlarda daha stabil. 2023 turizm vizyon stratejisi açıklandı, turizm çeşitlendirilmesi, kültür turizmine ağırlık kazandırılması gibi çalışmalar var. Nihai hedef, 75 milyon turisti getirmek, 65 milyar dolarlık gelir oluşturmak. Bunlar gerçekçi rakamlar, önümüzdeki 5 yıl çok ciddi bir şekilde hazırlanırsak bu yıl rahatlıkla 50 milyon, 2023'te 75 milyon turisti çıkaracağız. Gelirler noktasında da her geçen gün artıyor" dedi.Thomas Cook'un iflasının herkesi derinden etkilediğini vurgulayan Yağcı, kimsenin öngöremediği, tüm dünyayı etkileyen bir iflas durumunun yaşandığını belirtti. 178 yıllık bir firmanın ticaretini sonlandırması ile yeni bir döneme girdiklerini kaydeden Erkan Yağcı, yaşanan durumun sadece Antalya ve Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu olduğuna dikkat çekti.'DEVASA BİR YAPI BİR ANDA SİSTEMDEN ÇEKİLDİ'TÜROFED Başkanı Osman Ayık, sektörün ileriye gitmesi için elbirliği içinde çalışılması gerektiğinin altını çizdi. Thomas Cook'un iflasının kendilerine bazı önemli dersler kazandırdığını vurgulayan Ayık, şöyle konuştu: "Bu olay bize önemli dersler kazandırdı, kazandıracak da. Artık sistemin sorgulanabilir hale geldiğinin göstergesi. Dünyanın ikinci büyük turizm endüstrisi, son derece büyük bir yapıydı. Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildi, bunun tüm destinasyonlara yansımaları oldu. Bize de ciddi yansıması oldu. Rakamların henüz tam boyutunu tespit edemedik. 150 milyon Euro'luk bir alacak gözüküyor. Destinasyon olarak bakıldığında diğer birçok destinasyona göre iyi bir ödev yaptık. Müşterimizle çok yüz yüze gelmedik. İflasın açıklanmasından itibaren konaklayan misafirlerimiz güvenli bir şekilde evlerine döndü. Tüketicinin burada çok fazla sorumluluğu yok, kabahati de yok. İnsanlar paket tatil satın almış, paralarını ödemiş, tatil için ülkemize gelmişler. En iyi şekilde sonlandırmak onların hakkı, özveriyle gayret yürüten tüm taraflara tekrar teşekkür ediyorum. Burada iyi bir sınav verdik."'ALT YAPI ÇALIŞMALARINI YAPIYORUZ'Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de turizm sektörü temsilcilerinin krizleri hep birlikte aştığını ifade etti. Thomas Cook ile ilgili sıkıntıların kısa sürede geçeceğini söyleyen Böcek, turizmcilerin sıkıntılarını bildiğini ve bu konuda her türlü çalışmayı sektör temsilcileriyle beraber yapacaklarını dile getirdi. Başkan Muhittin Böcek, "Bu sene Antalya olarak 16 milyon turist hedefine ulaşacağız. Bu süreçte belediye olarak, alt yapı olarak birçok proje yaptık ve hızla devam ettireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e plaket takdim etti.

Kaynak: DHA