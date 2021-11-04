Ortalık ayağa kalktı! Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi

Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalar tepki çekti. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları, Erkan Özdamar'ın Galatasaraylı olduğunu iddia etti. Özdamar'a ait olduğu edilen Facebook hesabının Galatasaray sayfaları ve Ultraslan sayfalarını takip etmesi ve beğeni bırakması, ortalığı karıştırdı. Daha önce zumba yapmasıyla bilinen Özdamar'la ilgili sert paylaşımlar yapıldı.

GÖREV ALMADI

Erkan Özdamar, Marcao-Kerem olayının yaşandığı Giresun maçını yönetmişti. O maçtaki yönetimi eleştirilen Özdamar, bir süre dinlendirilmişti. Haftanın en kritik maçına atanan Erkan Özdamar hakkında sosyal medyada birbirinden çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

İşte o paylaşımlar:

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