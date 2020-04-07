Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Berat Kandili'ni tebrik etti Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, beratın, kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara geldiğini belirterek, bütün İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.

Berat Kandili'nin, Ramazan ayının da bir müjdecisi olduğunu vurgulayan Genç, "Bütün Müslümanlara kulluk bilincini ve hesap verme şuurunu hatırlatan Berat Kandili'ni en güzel şekilde değerlendirmeyi yüce Rabbimiz bizlere nasip etsin. Rabbimizden bu mübarek geceyi feyz, bereket ve ibadetle geçirmeyi niyaz ederiz. Günah ve yanlışlardan kaçınmak, arınmak için Allah'ın sonsuz rahmet ve merhametine sığınmalıyız." ifadesini kullandı.

Genç, kandil gecelerinin bütün Müslümanlara günahlarla kirlenen gönül dünyalarını temizleme fırsatı verdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kandil geceleri bizlere su gibi akıp geçmekte olan yaşamımızla ilgili muhakeme, kendimizi sorguya çekme, hesap verme ve günahlarla kirlenen gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunarak Müslümanlığın özüne dönme fırsatı sunar. Rabbimize, kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı bize hatırlatan Berat Kandili, zor günler geçirdiğimiz bu zaman diliminde moral ve maneviyatımızın güçlenmesine vesile olacak büyük bir nimettir. Bizlere görevlerimizi ihmal edip etmediğimizi sorgulayıp hata ve günahlarımızdan tövbe ederek uzaklaşma imkanı sağlayan Berat Kandili'ni layıkıyla değerlendirmek müminlerin ortak arzusu olmalıdır."

Genç, bütün İslam aleminin Berat Kandili'ni kutlayarak, bu gecede yapılacak ibadet, dua ve yakarışların insanları en doğru yola iletmesini, insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz etti.

Kaynak: AA