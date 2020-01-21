Orta Amerikalı göçmenler Meksikalı güvenlik güçleriyle çatıştı

21.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:10

CIUDAD Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmenlerden bir kısmı Meksikalı güvenlik güçleriyle çatıştı.

Guatemala'nın Meksika sınırındaki Tecun Uman kentine ulaşan ve Meksikalı güvenlik güçlerinin kapattığı sınır kapılarında bekleyen yaklaşık 5 bin göçmenin yüzlercesi iki ülkenin sınırındaki Suchiate Nehri'nde yürüyerek Meksika'ya girdi.

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlardan kaçıp daha iyi bir hayat aramak için ABD'ye ulaşmak isteyen Latin Amerikalı göçmenlerden bir kısmı, nehir kenarında güvenlik güçleriyle çatıştı.

Meksikalı yetkililer, sınırı geçen ve küçük gruplar halinde yollarda yürüyen göçmenleri yakaladı.

Ulusal Göç Enstitüsünden yapılan açıklamada, yasal statüsü olmadan ülkeye girenlerin önce gözaltına alınacağı, sonra da statülerini yasal hale getiremezlerse sınır dışı edileceği belirtildi.

Honduraslı göçmen Esther Madrid, Meksika Devlet Başkanının kendilerine iş ve bir fırsat sunacağını söyledi. 6 çocuğunu ülkesinde bırakan Madrid, bundan sonraki adımının ne olacağını bilmediğini belirterek asla geri dönemeyeceğini ifade etti.

El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan yaklaşık 5 bin göçmen, dün Guatemala'nın Meksika sınırındaki Tecun Uman kentine ulaşmıştı.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Kaynak: AA