Orta Amerika ülkesi Honduras'ın bu yıl Kudüs'te büyükelçilik açacak
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Orta Amerika ülkesi Honduras'ın bu yıl Kudüs'te büyükelçilik açacak

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın önümüzdeki yıl içerisinde Kudüs'te büyükelçilik açacağı belirtildi.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın bu yıl Kudüs'te büyükelçilik açacak
21.09.2020 10:54 | Son Güncelleme: 21.09.2020 10:59

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın önümüzdeki yıl içerisinde Kudüs'te büyükelçilik açacağı belirtildi.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın önümüzdeki yıl içerisinde Kudüs'te büyükelçilik açacağı belirtildi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez  arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Hernandez'in Kudüs Büyükelçiliğini gelecek yıl açma ümidini ifade ettiği, Netanyahu'nun ise büyükelçiliğin açılışının 2020 bitmeden meydana geleceğini dile getirdiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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