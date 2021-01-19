Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2 BM Barış Gücü askeri öldürüldü
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2 BM Barış Gücü askeri öldürüldü

19.01.2021 04:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 04:20
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2 BM Barış Gücü askeri öldürüldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) güney doğusunda bulunan Bangassou kenti yakınlarında isyancıların saldırısında, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nden 2 asker hayatını kaybetti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) güney doğusunda bulunan Bangassou kenti yakınlarında isyancıların saldırısında, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nden 2 asker hayatını kaybetti.

Bangassou Milletvekili Serge Singha Bengba, basına yaptığı açıklamada, Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grup üyeleri ile BM Barış Gücü askerleri arasında Bangassou yakınlarında çatışma çıktığını doğruladı.

Bengba, çatışmada; biri Gabonlu, diğeri Faslı 2 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ayrıca Bengba, çatışmada öldürülen isyancılarla ilgili daha sonra açıklama yapılacağını sözlerine ekledi.

CPC isyancı grubunun iki hafta önce ele geçirdiği Bangassou şehrinin kontrolü, dün düzenlenen operasyonun ardından tekrar güvenlik güçlerinin eline geçmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar başkent Bangui'yi ele geçirmek için geçen ay harekat başlatmıştı.

CPC, geçen hafta Bangui'yi de ele geçirmek için saldırıya geçmiş ancak Orta Afrika Silahlı Kuvvetleri (FACA) BM Barış Gücü askerleri tarafından püskürtülmüştü.

CPC koalisyonu, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) hareketi, Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Birimi (UPC), Orta Afrika Cumhuriyeti Yurtsever Hareketi (MPC), Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Yeniden Doğuşu İçin Halk Cephesi (FPRC) ve Hristiyan Anti-Balaka isyancı gruplarının birkaç hafta önce birleşmesiyle oluşmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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