Ormanlık alanlarda kamu yararı ve zorunluluk halinde bazı tesislere izin verilecek

Bozuk orman alanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulmasına izin verilebilecek.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından hazırlanan "Orman Kanununun 18'inci Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, orman sayılan alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde hayvansal ve bitkisel gıdaların depolandığı yeraltı depolama tesisleri izinleri verilebilecek.

Bozuk orman alanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulmasına, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulmasına izin verilebilecek.

Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği izinlerinde 1 hektardan, orman bitkisi fidanlığı kurulması izinlerinde 3 hektardan küçük alanlar izne konu edilemeyecek. Saha büyüklüğü ile ilgili üst sınır OGM tarafından belirlenecek.

Mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile orman bitkisi fidanlığına, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri kapsamında bulunan alanlar, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanlarında izin verilemeyecek.

Aynı kapsama giren diğer alanlar ise şu şekilde sıralandı:

"Özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen yerler, yaban hayatı geliştirme sahaları, Milli Parklar Kanunu kapsamında korunan alanlar, verimli orman niteliğindeki makilikler, Tarım ve Orman Bakanlığınca tescil ve ilan edilen örnek avlaklar, maden ruhsatı kapsamında muvafakat verilmiş veya izne konu edilmiş alanlar, OGM görevleri kapsamında projesi tanzim edilip programa alınmış alanlar, deniz kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 2 bin metrelik mesafe içinde bulunan yerler ile tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler."

Hava ayrıştırma tesislerine izin verilebilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Orman Kanununun 17'nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, orman sayılan alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde azot, argon ve oksijen gazlarının kullanıldığı hava ayrıştırma tesislerine izin verilebilecek.

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

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