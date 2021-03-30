Orman Haftasında Erciyes Teknopark'da fidanlar toprakla buluştu
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Orman Haftasında Erciyes Teknopark'da fidanlar toprakla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Orman Haftasında Erciyes Teknopark'da fidanlar toprakla buluştu

Orman Haftası kapsamında Erciyes Teknopark tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Orman Haftası kapsamında Erciyes Teknopark tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde Erciyes Teknopark Yerleşkesinde Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç ve Teknopark personeli fidan dikti.

Orman Haftası dolayısı ile Erciyes Teknopark da düzenlenen fidan dikim etkinliğine katılan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Erciyes Teknopark olarak başarılarımızla olduğu kadar kampüs alanımızla da adımızdan söz ettirmek adına ağaçlandırma çalışmalarımıza oldukça önem veriyoruz. Bu doğrultuda artık geleneksel hale gelen fidan dikim şenliklerini her sene düzenliyoruz. 250 bin m2'lik alanımızda ağaç sayımız ikibinbeşyüzü geçti. Burası bildiğiniz gibi bir araştırma merkezi, bir ekosistemimiz var. Bu ekosistemimizde de yer alan araştırmacılarımızın mutlu, huzurlu bir şekilde çalışabilmeleri için yeşil alanımızı artırmak amacındayız. Çevre düzenlememiz ve yeşil alanımızla da örnek gösterilecek teknoparklar arasında yer almak adına her yıl Erciyes Teknopark olarak fidanlarımızı dikmeye devam edeceğiz." - KAYSERİ

Orman Haftasında Erciyes Teknopark'da fidanlar toprakla buluştu
Orman Haftasında Erciyes Teknopark'da fidanlar toprakla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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