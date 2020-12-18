Organik tarım firmasından Menemen Devlet Hastanesine solunum cihazı bağışı

İzmir'de bulunan organik tarım firması K.F.C Gıda, Menemen Devlet Hastanesine 2 solunum cihazı ile cihaza ait 20 kit bağışladı.

Menemen Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yalçın Yıldırım'ı makamında ziyaret eden K.F.C Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, solunum cihazlarını ve solunum cihazı kitlerini teslim etti.

Başhekim Dr. Yıldırım da, Celep'e teşekkür plaketi verdi.

Celep yapılan ihracatlardan elde edilen gelirin bir kısmını yerel halk yararına kullanılması gerektiğine inandıklarını belirterek, "Pandemi döneminde virüse yakalanan vatandaşlarımızın yoğun bakım ve öncesinde hayati tehlikelerinin atlatılmasında büyük bir rol oynayan solunum cihazı ve solunum cihazı kitleri bağışının bu anlamda doğru bir hamle olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde üretim bölgelerimizden kazandıklarımızla, üretim bölgemize katkılarımız sürecek."ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer