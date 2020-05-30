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Organik çileğe ilgi

Kütahya'nın Simav ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Koyunoba köyündeki, 200 dekar alanda 500 ton organik çilek üretimi yapıldığı belirtildi.

Organik çileğe ilgi
30.05.2020 11:21 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:24

Kütahya'nın Simav ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Koyunoba köyündeki, 200 dekar alanda 500 ton organik çilek üretimi yapıldığı belirtildi. Tadı ve aromasıyla yoğun ilgi gören Koyunoba çileği, Simav ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Koyunoba çileğinin tüketiciler tarafından tercih edildiğini ifade etti. Tokdemir, " İlçemize bağlı Koyunoba köyümüzde yaklaşık 200 dekar arazide, yıllık 400 ile 500 ton çilek üretimi yapılmaktadır. Köyün gölet ve sulama suyu sorunlarının çözülmesiyle, çilek rekoltesinin daha da artacağı inancındayız. Köy halkı, kendilerine ait tarlalarında aile olarak çalışıp çilek üretimi yapmaktadır. İlçemizde ve çevre ilçelerde lezzetiyle ünlenen Koyunoba çileği, hasat döneminde alıcı şirketler tarafından tercih edilmektedir" dedi.

Koyunoba köyünde çilek üretimi yapan Fadime Türkmen, kendisine ait çilek bahçesinde çiftlik gübresi kullandığını, hiçbir kimyasal gübre ve ilaç kullanmadığını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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