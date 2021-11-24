Son dakika haber: Organ ticareti yapan yabancı uyruklular hastanede yakalandı

İSTANBUL'da böbreğini satmak isteyen Kamboçyalı ile böbreği satın almak isteyen Singapurlu nakil yapacakları hastanede yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin pasaportunun sahte olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri organ nakli yaptırmak isteyen iki yabancı uyruklunun, sahte pasaport kullanarak, farklı hastanelerde organ nakli tetkikleri yaptırdıkları bilgisini aldı. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilerden böbrek alıcısı Singapur uyruklu W.K.W. ve böbrek vericisi Kamboçya uyruklu L.M. ile organ ticaretine aracılık eden Hindistan uyruklu S.G. ve Kamboçya uyruklu N. P.'yi 27 Ekim'de nakil için müracaat ettikleri özel hastanede yakaladı. 4 kişinin yapılan üst aramalarında pasaport ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin, nakil için 50 bin dolar karşılığında anlaştıkları da tespit edildi. 4 şüpheli, 'Organ ve Doku Ticareti' ile 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından aynı gün sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.