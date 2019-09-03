03.09.2019 15:32

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Şehir Hastanesi için gerçekleştirilen çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu Şehir Hastanesi Projesi için her şeyin planlandığı gibi gittiğini ifade etti.

Hastanenin 900 yataklı inşa edileceğini ve bu hastanenin mutlaka kente kazandırılacağını belirten Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu ziyareti sırasında sözünü verdiği Şehir Hastanesi için çalışmalar planlandığı gibi devam etmektedir. Sadece Ordulu hemşehrilerimizin değil, bölgedeki tüm halkın faydalanacağı Şehir Hastanesi daha önce belirlenen Altınordu Eskipazar mevkisinde inşa edilecek. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ile ağustos ayında gerçekleştirdiğimiz görüşmede de Sayın Bakanımız, Ordu'daki mevcut hastanelerin yetersiz olduğunu, Şehir Hastanesi için çalışmaların sürdüğünü ve mutlaka bu hastanenin Ordu'ya kazandırılacağını ifade etmişti."

Kaynak: AA