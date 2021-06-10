Ordu'da Tarım İçin 5 Yeni Proje

Ordu'da 5 yeni tarım projesi için imzalar atıldı.

Ordu'da 5 yeni tarım projesi için imzalar atıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenecek projelerin maliyeti 8 milyon TL olacak. Projeler arasında arıcılık ve yumurtacılık da var. Haber: Cem BAYAN

Görüntü- Fotoğraf: Ordu Valiliği

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı DOKAP'ça desteklenecek 5 tarım projesi için protokol imza töreni düzenlendi.

Ordu Valiliği'nde gerçekleştirilen protokol imza törenine, Vali Tuncay Sonel, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile diğer yetkililer katıldı.

Vali Sonel, projeler kapsamında siyez buğdayı, çilek, fasulye, arıcılık, yumurta tavukçuluğu, seracılık ve koyunculukla ilgili çalışmaların yürütüleceğini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: "DOKAP'ımız çok önemli bir kuruluşumuz ve başında da çok değerli dostumuz Hakan Gültekin başkanımız var. DOKAP tarafından 5 proje Ordu'muza ayrılmış durumda bu yıl için. Toplam tutarı 8 milyona yakın. Allah razı olsun emeği geçenlerden. Bu projelerin hazırlanmasında değerli Tarım ve Orman İl Müdürümüz ve ekibi var. Arkadaşlarımız hakikaten başarılı çalışmalar yapıyorlar. Birlik ve beraberlikle inşallah yöre çiftçimize hayırlar ve bereketler getirir. Yöre insanımız merak edebilir, içerisinde siyez buğdayı, çilek, fasulye, arıcılık, yumurta tavukçuluğu, seracılık ve koyunculukla ilgili hakikaten yöremize ve çiftçimize, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeler var. Biz kocaman bir aileyiz. Hem Valiliğimiz, hem Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, 19 ilçemizle birlikte güzel projeler çıkıyor. Hakan başkanımıza ve tüm heyetine teşekkür ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza da ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hayırlı, uğurlu ve bereketli eylesin. "

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise, DOKAP'ın bölgenin kalkınmasına öncelik veren, istihdam ve üretim odaklı bir kurum olduklarını belirterek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ve sahada uygulanacak olan projelerin Ordu'ya önemli yansımalarının yanı sıra katma değer oluşturacağını ifade etti.

Gültekin, projenin hazırlanmasında emeği geçen Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve ekibine teşekkür ederek, "Bugün, Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi olarak, Valiliğimiz bünyesinde olan Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün DOKAP'tan geçen 5 projesi ile ilgili imza törenindeyiz. Bu doğrultuda Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün bize sunmuş olduğu 5 projesi geçti. Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü, en iyi çalışan müdürlüğümüzdür. Başta Sayın Valim olmak üzere değerli müdürüme ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı hizmetlere, güzel ve verimli hizmetlere dönüşecektir. " diye konuştu.

İmzalanan protokolde şu 5 proje yer aldı: "Ordu ili Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi", "Balda Kalitenin Arttırılması ve Marka Değerin Oluşturulması Projesi", "Yumurta Tavukçuluğunda Organik Üretimin Yaygınlaştırılması Projesi", "DOKAP Bölgesi Fındık Altı Yumurta Tavukçuluğu Projesi ve Koyunculuk Altyapısının Geliştirilmesi Projesi". ordu il tarım orman vali dokap proje yumurta arıcılık

Kaynak: Habermetre