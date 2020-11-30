Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 23 liradan işlem görüyor
30.11.2020 11:59 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:02
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 23 liradan işlem gördüğünü söyledi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 23 liradan işlem gördüğünü söyledi.
Soydan, AA muhabirine, 50 randımanlı fındık fiyatının yeni haftaya 23 liradan başladığını belirtti.
Fındığın geçen hafta Ordu serbest piyasasında aynı fiyattan işlem gördüğünü ifade eden Soydan, kasım ayında fındık fiyatında beklenen artışın yaşanmadığını kaydetti.
Soydan, aralık ayı içerisinde beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirerek, fındığı hala deposunda olan üreticilerin fiyatın artmasını beklediğini sözlerine ekledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay