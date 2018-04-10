Ordu'da 'Polis Haftası' Kutlamaları

Ordu'da, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği (POLŞAD) Başkanı Şenel Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, toplu fotoğraf çekimi ile devam etti.

Çok sayıda emniyet mensubu ve polis özel harekat timinin katıldığı törende, Altınordu İlkokulu öğrencileri polislere, üzerinde "Dualarımızdasınız" yazılı ve ay-yıldız işlemeli beyaz mendil hediye etti. - ORDU