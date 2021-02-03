Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
03.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:20
Ordu'nun Kumru ilçesinde fındık bahçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Kumru ilçesinde fındık bahçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ergentürk Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde, Mustafa Uysal'ın kestiği ağaç üzerine devrildi.
Uysal'ın yaralandığını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uysal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli