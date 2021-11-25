Ordu'da kadınlar off-road araçlarıyla şiddete dikkat çekti

ORDU (AA) - Ordu'da kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla off-road araçlarıyla şehir turu attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, 19 kadın sürücünün kullandığı off-road araçlarıyla konvoy oluşturuldu.

Kadınlar, "Gücünü değil sevgini göster", "Bu topraklarda kadına şiddete yer yok", "Kadına yönelik şiddete dur de" yazılı pankartların bulunduğu, turuncu ve beyaz renk balonlarla süsledikleri araçlarla müdürlük binası önünden kent merkezine gitti.

Bazı off-road kulüpleri, etkinliğe katılarak kadınlara destek verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, gazetecilere, yaptıkları farkındalık çalışmaları ile bu mücadelede varlıklarını hissettirdiklerini söyledi.

Yanık, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün, kadına şiddete "dur" demenin ilk adımı olduğunu belirterek, yapılacak etkinliklerle Ordu'da farkındalık yaratmak istediklerini kaydetti.