Ordu'da halk günü Ordu Valisi Tuncay Sonel, sorun ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için "halk günü" toplantısı düzenledi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sorun ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için "halk günü" toplantısı düzenledi.

"Halk günü" toplantısına katılan vatandaşların geçmiş Kurban Bayramı'nı kutlayan Vali Tuncay Sonel, vatandaşın derdiyle dertlenen, derdini çözmeye gayret eden hizmetkar devlet anlayışı ile hareket ettiklerini ve bu anlayışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın topluma kazandırdığı ve üstünde ısrarla durduğu bir anlayış olduğunu söyledi.

Vali Sonel, "Biz de bu anlayışla sizlerin karşısındayız. Yapacağımız bu toplantımızda sizlerin sorunlarını çözmeye, sıkıntılarını gidermeye, taleplerinizi karşılamaya gayret edeceğiz. Sizlerin dertleriyle dertlenmek, sorun ve taleplerine çözüm bulmak, bizim öncelikli görevimizdir" diye konuştu.

Valilik toplantı salonunda, bazı kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Halk Günü" toplantısında 160 vatandaşın sorunlarını, şikayetlerini ve taleplerini dinleyen Vali Tuncay Sonel, kendisine iletilen sorun, şikayet ve talepleri tek tek dinleyerek not aldı ve iletilen taleplerin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Toplantıya çocukları ile birlikte katılan ailelerin çocuklarıyla da yakından ilgilenen Vali Tuncay Sonel, çocuklara çeşitli hediyeler vererek, onları sevindirmeyi ihmal etmedi. - ORDU

Kaynak: İHA