Ordu'da 8 MHP ilçe başkanı görevden alındı
Ordu'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 8 ilçe başkanı görevden alındı.
20.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:33
Ordu'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 8 ilçe başkanı görevden alındı.
MHP Genel Merkezi, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un ihraç edilmesinin ardından yeni bir karar aldı. Enginyurt'a yakınlığı ile bilinen Ünye, Ulubey, Çaybaşı, Mesudiye, Altınordu, Akkuş, Aybastı, Çamaş ilçe başkanlarının görevine son verildi. İlçe başkanlarının görevden alınmasına dair yazı Ordu Valiliğine gönderildi. - ORDU
Kaynak: İHA