Onunla yarışamıyoruz! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarından daha fazla gol attı

Takvim'in haberine göre; Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 2003-04'ten bugüne dek mücadele eden Türk temsilcilerinden daha fazla gol attı.

SÜRPRİZ OLDU

Ronaldo, Young Boys karşılaşmasında perdeyi açan golü attı ama tarihi bir sürpriz yaşandı. Oyunun kontrolünü alan Belçika ekibi, United'ı sahadan silerek 2-1 galip geldi.

REKORLAR ABİDESİ

Cristiano Ronaldo, 17 sezon boyunca Devler Ligi'nde gol atan ilk futbolcu oldu. Ve 2021-22 sezunun ilk golünü atan futbolcu olarak tarihe geçti.

TAKIMLARIMIZA FARK ATMAK ÜZERE

Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 135. Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti. Bu sayı, tüm temsilcierimizin 2003-04'ten beri attığı golden daha fazla. Türk takımları Devler Ligi'nde 133 gol atabildi. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin mücadele ettiği sezonlarda da onlardan daha fazla gol atmayı başardı.

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

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