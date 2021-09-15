Onunla yarışamıyoruz! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarından daha fazla gol attı
36 yaşında döndüğü Manchester United'da Devler Ligi'nde bu sezon ilk maçını Young Boys'a karşı oynayan Ronaldo, yine ağları sarstı. 2-1 kaybedilen maçta pek çok rekor kıran Ronaldo, Türk takımlarıyla da aradaki farkı açtı. 2003-04'ten beri Devler Ligi'nde gol atmaya başlayan Ronaldo, o tarihten beri Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden tüm Türk takımlarından daha fazla gol attı. Temsilcilerimiz 133, Ronaldo 135 gol kaydetti.
Takvim'in haberine göre; Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 2003-04'ten bugüne dek mücadele eden Türk temsilcilerinden daha fazla gol attı.
SÜRPRİZ OLDU
Ronaldo, Young Boys karşılaşmasında perdeyi açan golü attı ama tarihi bir sürpriz yaşandı. Oyunun kontrolünü alan Belçika ekibi, United'ı sahadan silerek 2-1 galip geldi.
REKORLAR ABİDESİ
Cristiano Ronaldo, 17 sezon boyunca Devler Ligi'nde gol atan ilk futbolcu oldu. Ve 2021-22 sezunun ilk golünü atan futbolcu olarak tarihe geçti.
TAKIMLARIMIZA FARK ATMAK ÜZERE
Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 135. Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti. Bu sayı, tüm temsilcierimizin 2003-04'ten beri attığı golden daha fazla. Türk takımları Devler Ligi'nde 133 gol atabildi. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin mücadele ettiği sezonlarda da onlardan daha fazla gol atmayı başardı.
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021