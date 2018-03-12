Omü-Sem, İlk "Bilirkişilik Temel Eğitimi"Ni Tamamladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ), Samsun'da ilk kez yapılan "Bilirkişilik Temel Eğitimi"ni verdi.

Yeni kanun ile adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için artık bu görevi yapacak kişilerin "Bilirkişilik Temel Eğitimi" almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğu getirilmesinin ardından, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Dairesi tarafından yetkilendirilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun'da ilk eğitimleri verdi. Yeni dönem eğitimi ise 17 Mart'ta OMÜ-SEM(Sürekli Eğitim Merkezi)'de başlayacak. OMÜ-SEM'de düzenlenen eğitimleri Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, Prof. Dr. Mustafa Tiftik, Yrd. Doç. Dr. Hatice Karacan Çetin ve Yrd. Doç. Dr. Hande Ünsal verdi.

Yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, bilirkişinin uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniği teorik eğitim kapsamında, UYAP Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet halinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetleri uygulama eğitimi kapsamında katılımcılara anlatıldı.

Yeni eğitim 17 Mart"ta başlayacak. OMÜ-SEM yetkileri, yoğun ilgi gören eğitimin ikincisinin, 17 Mart'ta yapılacağı bilgisini verilirken; OMÜ-SEM'in kurumsal web sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabileceği de ifade edildi. - SAMSUN