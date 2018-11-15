Ömerli'de Sergi Açılışı

Mardin'in Ömerli ilçesinde "Sanat Atölyesi'nde Yolculuk" projesi kapsamında düzenlenen sergi açıldı.

Ömerli İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi, Gazi Yatılı Bölge Ortakolu'ndaki serginin açılısında yaptığı konuşmada, çocukların teknolojik değişimlere hazırlıklı olmasının önemine değinerek, "Bu da eğitimle sağlanabilir. Çocukların teknolojiyi tüketen taraf değil, üreten tarafa yönelmesini istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, sergilenen ürünleri inceledi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Mehmet Yenigün ve Mehmet Baysal da katıldı.