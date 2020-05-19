Ömerli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ömerli ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ömerli ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi. Ömerli Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Kaymakam Hamza Türkmen, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Börekçi, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Beytullah Mavi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi ve daire müdürleri katıldı. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kaynak: AA