Ömer Çelik: "Wilders Gibi Irkçıların, Faşistlerin Deaş Liderlerinden Hiçbir Farkı Yoktur"

AK Parti MYK toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularına cevap veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye yönelik eleştirilerine cevap verdi.

"Bunlar orta düzeyde oryantalist yaklaşımlardır"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarının sorulması üzerine Ömer Çelik, "Biz Macron'un açıklamalarını büyük bir hayretle karşılıyoruz. Türkiye ne zaman bölgede özgür bir politika uygulamaya başlarsa, ne zaman özgüvenli bir politika uygulamaya başlarsa Türkiye'yi hemen İslamcılık ve Osmanlıcılık etiketi yapıştırılmaya çalışılıyor. Macron'un konuşma metnini okudum, kullandığı kavramlara hakim olduğunu zannetmiyorum. Özellikle 'Türkiye Atatürk döneminin Türkiye'si değil' gibisinden bir ifade kullanıyor. Türkiye'nin Kurucu Liderinin dönemi ile diğer dönemleri ayrıştırmak gibi bir şey mantık dışı. Sanki Türkiye'de laiklik ve diğer konularda bir aşınma var gibi değerlendirme yapıyor. 100 sene evvel kendilerinin sömürgesi olan, orada büyük acılar yaşattıkları Suriye'ye olan ilgilerinin doğal karşılanmasını düşünüyorlar. Ama buna karşılık bizim yıllarca barış ve huzur içinde yaşadığımız halkların yaşadıklarına gösterdiğimiz ilgiyi hemen eksen kayması olarak değerlendiriyorlardı. Defalarca uyarılmasına rağmen 'İslami terör' gibi son derece yanlış bir ifadeyi kullanmakta ısrar ediyor. Avrupa bütün sağduyulu kesimler İslami terör ifadesinin ne kadar yanlış bir ifade olduğunu dile getirdiler. Bu şekildeki adlandırmaların aşırı grupların tuzağına düşmek olduğunu anlatan Fransız akademisyenlerin makaleleri, kitapları var. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir gönderme yapıyor, 'Her gün görüştüğüm Sayın Cumhurbaşkanının panislamist bir ajandası var' diyor. Bu kadar sık görüşülmesine ve bu kadar geniş paylaşımlarda bulunulmasına dönük olarak yakışık almayan bir değerlendirme. Bunlar orta düzeyde oryantalist yaklaşımlardır. Fransa Cumhurbaşkanından hem Türkiye'ye dönük sağduyulu ifadeler duymak isteriz hem de İslam ve terör gibi konuları bir arada kullanmasının ne kadar sakıncalı olduğunu hatırlatmak isteriz. Türkiye'nin AB'den uzaklaştığını, Türkiye ve Rusya ile daha stratejik bir işbirliği kurulması gerektiğini ifade ediyor. Defalarca söyledik, Türkiye sadece terörle mücadeleye indirgeyeceğiniz bir askeri karargah veya sadece göçmenlerin barınmasına dönük olarak bakabileceğiniz bir göçmen kampı değil. Güçlü demokrasisi olan son derece güçlü bir Avrupa devletidir. Fransa ne kadar Avrupa devleti ise Türkiye'de o kadar Avrupa devletidir"

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Çelik, "Cumhur İttifakı olarak ortaya koyulan ilkelere bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bu ittifakın kıymetli olduğunun her zaman altını çiziyoruz. Ama yerel seçimde böyle bir şey olur olmaz gibi bir değerlendirmemiz yok. Cumhur İttifakı'nın ilkelerinin devam etmesi gerektiğinin altını her zaman çiziyoruz" diye konuştu.

Hollanda'da aşırı sağcı bir milletvekilinin Hazreti Muhammed hakkında bir karikatür yarışması düzenlemesine ilişkin konuşan Çelik, "Bu kişi birinci sınıf bir ırkçıdır. Faşist kelimesini hak eden bir kişidir. Hazreti Peygambere haddini aşarak hakaret etmeye çalışan çeşitli girişimlerde bulunuyor. Burada Hollanda hükümetinin açıklamalarını dikkatle takip ettik. Hollanda hükümeti bu şahsın yürüttüğü kampanyanın doğru olmadığını, kendilerini bağlamadığını ve buna karşı olduklarını söylüyorlar ama şunu ekliyorlar, 'düşünce özgürlüğü çerçevesinde yapacağımız bir şey yok' diyorlar. Bu kavramı giderek daha çok tartışmak gerekiyor. Düşünce özgürlüğünün milyonlarca insanın ortak ve en yüksek değerlerinden birisine bu kadar sistematik ve hoyratça saldırması karşısında bunun düşünce özgürlüğü olarak görülmesi aslında düşünce özgürlüğüne yapılacak en büyük haksızlıktır" diye konuştu.

Avrupa'da çifti standart uygulandığının altını çizen Çelik, "Hazreti Peygamberimiz, Hazreti İsa, Hazreti Musa hepsi peygamberlerimiz. Biz onlara dönük saygının her alanda korunması gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa'nın DEAŞ'ı bu aşırı sağdır. Avrupa bağlamında düşündüğünüzde Wilders gibi ırkçıların, faşistlerin DEAŞ liderlerinden hiçbir farkı yoktur" şeklinde konuştu.