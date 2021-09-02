Ömer Çelik: "En önemli konu, vatandaşımızı ve demokrasimizi yalan habere karşı korunaklı hale getirmek"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Sosyal medya düzenlemesi) tartışma aşamasında bir olgunluğa ulaştığını söyleyemeyiz"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Sosyal medya düzenlemesi) tartışma aşamasında bir olgunluğa ulaştığını söyleyemeyiz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci