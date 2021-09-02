Ömer Çelik: "En önemli konu, vatandaşımızı ve demokrasimizi yalan habere karşı korunaklı hale getirmek"
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Ömer Çelik: "En önemli konu, vatandaşımızı ve demokrasimizi yalan habere karşı korunaklı hale getirmek"

Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Sosyal medya düzenlemesi) tartışma aşamasında bir olgunluğa ulaştığını söyleyemeyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Sosyal medya düzenlemesi) tartışma aşamasında bir olgunluğa ulaştığını söyleyemeyiz"

Ömer Çelik: 'En önemli konu, vatandaşımızı ve demokrasimizi yalan habere karşı korunaklı hale getirmek'
Ömer Çelik: 'En önemli konu, vatandaşımızı ve demokrasimizi yalan habere karşı korunaklı hale getirmek'
Ömer Çelik: 'En önemli konu, vatandaşımızı ve demokrasimizi yalan habere karşı korunaklı hale getirmek'
Ömer Çelik: 'En önemli konu, vatandaşımızı ve demokrasimizi yalan habere karşı korunaklı hale getirmek'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

Akarca: '(Sahte hesapların kullanımı) Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur.'
Akarca: "(Sahte hesapların kullanımı) Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur."
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Ömer Çelik: "En önemli konu, vatandaşımızı ve demokrasimizi yalan habere karşı korunaklı hale getirmek" - Haberler
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