Ömer Çelik: Ahlaksız iftiranın arkasına saklanıyordur
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Ömer Çelik: Ahlaksız iftiranın arkasına saklanıyordur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kim ki Cumhurbaşkanımızla 'FETÖ'nün siyasi ayağı'nı aynı cümlede kullanma gibi ahlaksız bir iftira siyaseti yapıyorsa, ona dikkat edin.

Ömer Çelik: Ahlaksız iftiranın arkasına saklanıyordur
14.07.2020 19:18 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:43

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kim ki Cumhurbaşkanımızla 'FETÖ'nün siyasi ayağı'nı aynı cümlede kullanma gibi ahlaksız bir iftira siyaseti yapıyorsa, ona dikkat edin. Bunu yapan, FETÖ'yü aklamaya doğrudan cesaret edemediğinden, bu ahlaksız iftiranın arkasına saklanıyordur" dedi. 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, "Kim ki Cumhurbaşkanımızla 'FETÖ'nün siyasi ayağı'nı aynı cümlede kullanma gibi ahlaksız bir iftira siyaseti yapıyorsa, ona dikkat edin. Bunu yapan, FETÖ'yü aklamaya doğrudan cesaret edemediğinden, bu ahlaksız iftiranın arkasına saklanıyordur. Kendilerine FETÖ'cülerin kullandığı tankların güvenli bölge oluşturduğuna bakmadan, FETÖ'nün öldürmek istediği Cumhurbaşkanımıza iftira atacaklarını sanıyorlar. Bu yaklaşıma kim sahipse FETÖ'ye mazeret üretme merkezi haline gelmiştir. FETÖ'cüler Cumhurbaşkanımızı öldürmeye teşebbüs ederken, FETÖ'cülerin kullandığı tankların kendilerine neden güvenli geçiş koridoru oluşturduğu ile yüzleşsinler" ifadelerini kullandı. 

 


Kaynak: DHA

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