Ölü ve İki Başlı Buzağı Sezaryenle Alındı

Afyonkarahisar'da iki başlı ve ölü olduğu belirlenen buzağı, hayvan hastanesinde yapılan ameliyatla alındı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Akören köyünde hayvancılık yapan Hasan Demir 2 yaşındaki simental cinsi ineğinin doğum zamanı geldiği için veterinere haber verdi.

Veteriner hekim yaptığı muayene de buzağının iki başlı veya ikiz olabileceğini belirterek ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi.

Demir, ineği Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) hayvan hastanesi olan Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine getirdi. Hastanede Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hacı Ahmet Çelik tarafından yapılan muayenede, anne karnındaki buzağının iki başlı olduğu ve yaşamadığı anlaşıldı.

Prof. Dr. Çelik, 6 kişilik ekiple önce normal doğumla buzağıyı almaya çalıştı. Ancak başarılı olunmayınca sezaryene karar verildi. Ölü ve iki başlı buzağı, iki saat süren ameliyatın ardından anne karnından çıkarıldı.

Ameliyatın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Çelik, bu tür vakaların zaman zaman yaşandığını dile getirdi.

Öğrencilerin de katkı sunduğu ve eğitim amaçlı bir operasyon katıldığını belirten Çelik, güç doğum olarak nitelendirilen bir operasyon yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu tür güç doğumlar ineklerde sık karşılaşılan bir durum. Bu güç doğumların çok fazla nedeni oluyor. Ama bugün anomali dediğimiz doğumsal bir yapı bozukluğudur. Bu tür güç doğumları zaman zaman annenin küçük olduğu, yavrunun büyük olması gibi durumlarda yaptırabiliyoruz. Meslek hayatımda çift başlı bir buzağıya ilk defa müdahale ettim. Gördüğümüz, duyduğumuz bir durumdu ama ilk defa karşılaştım."

Bu tür vakaların genellikle erken gebelik zamanında yavrunun maruz kaldığı bazı etkilerden kaynaklandığını söyleyen Prof. Dr. Çelik, "Bu ikizlikten de kaynaklanan bir durum olabilir. Çevresel etkiler, annenin yaşadığı bir stres, yemlerle gelen bir etki olabilir. Burada dış etkenler bölünmeyi normal seyrine çıkarmış olabilir. Normalde ikiz olacağı zaman iki ayrı yavru gelişir. Ancak bu olayda bu bölünme durmuş. İkizlik olmamış. Tek vücutta iki baş oluşmuş. Simental ırkı ineklerde zaten iki yavruya sık rastlanır. Muhtemelen ikiz olacak bir gebelik tam gelişmediği için böyle bir durum ortaya çıktı." diye konuştu

İneğin sahibi 65 yaşındaki Hasan Demir ise, "Böylesi bir durumla ilk kez karşılaşıyorum. İki başlı olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdım." dedi.