Olimpiyatlara Naim Süleymanoğlu-Halil Mutlu damgası
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Olimpiyatlara Naim Süleymanoğlu-Halil Mutlu damgası

Olimpiyatlara Naim Süleymanoğlu-Halil Mutlu damgası
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde en başarılı sporcuları Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu oldu.

Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde en başarılı sporcuları Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu oldu.

Olimpiyat oyunları tarihinde toplam 91 madalya (39 altın, 25 gümüş, 27 bronz) elde eden Türk sporcular içinde üçer altın madalya kazanan halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu, en fazla birincilik kürsüsüne çıkan sporcular olarak tarihe geçti.

Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta'da üç kez üst üste zirvede yer alarak hem Türk hem de dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Halil Mutlu ise 1996 Atlanta, 2000 Sidney ve 2004 Atina'da altın madalyaya ulaşarak, Naim Süleymanoğlu'nun başarısını tekrarladı.

3 güreşçiden ikişer altın

Güreşte Mustafa Dağıstanlı, Mithat Bayrak ve Hamza Yerlikaya, olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye ikişer altın madalya kazandırdı.

Mustafa Dağıstanlı ve Mithat Bayrak, 1956 Melbourne ile 1960 Roma, Hamza Yerlikaya ise 1996 Atlanta ve 2000 Sidney'de zirvede yer aldı.

İlk altın madalya Yaşar Erkan'dan

Türkiye'ye olimpiyat oyunları tarihinde ilk altın madalyayı Yaşar Erkan getirdi.

Güreşçi Yaşar Erkan, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda 61 kilo serbest stilde birincilik kürsüsüne çıkarak tarihi bir başarı elde etti.

Türkiye'nin olimpiyat oyunlarındaki ilk madalyası ise aynı oyunlarda Mersinli Ahmet Kireççi'den geldi. Ahmet Kireççi, 79 kilo serbest stilde olimpiyat üçüncüsü olup bronz madalya aldı.

Kadınlarda ilk altın madalya Nurcan Taylan'dan

Türkiye, olimpiyat oyunlarında kadınlarda altın madalyaya 2004 yılında ulaşabildi.

Atina'da gerçekleştirilen oyunlarda halterde Nurcan Taylan, birinci olurken bu, Türkiye'nin kadınlarda ilk altın madalyası olarak tarihe geçti.

Kadınlarda ilk madalya 1992'de

Türkiye, kadınlarda ilk madalyayı 1992 Barcelona'da kazandı.

Judoda Hülya Şenyurt, elde ettiği bronz madalyayla kadınlarda Türkiye'ye ilk madalya getiren sporcu oldu.

Madalyaların 85'i erkeklerden, 6'sı kadınlardan

Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında kazandığı 91 madalyanın 85'i erkeklerden gelirken, kadın sporcular sadece 6 madalya kazandı.

Türk kadın sporcular 1 altın, 2 gümüş, 3 de bronz madalya elde etti.

Kadınlarda Nurcan Taylan (halter-altın), Azize Tanrıkulu (tekvando-gümüş), Nur Tatar (tekvando-gümüş-bronz), Hülya Şenyurt (judo-bronz) ve Hamide Tosun (tekvando-bronz) madalya aldı.

Öte yandan, Sibel Özkan'ın 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 48 kiloda kazandığı gümüş madalyanın, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından doping yaptığı gerekçesiyle geri alınmasına karar verilmesi nedeniyle bu madalya değerlendirmeye sokulmadı. Aynı olimpiyatta kadınlar 5 bin ve 10 bin metrede gümüş madalya alan Elvan Abeylegese'nin de madalyası aynı gerekçeyle geçerli sayılmadı.

Ayrıca Aslı Çakır Alptekin'in 2012 Londra Olimpiyatları'nda 1500 metrede elde ettiği altın madalya, aynı koşuda ikinci olarak gümüş madalya alan Gamze Bulut'un da doping yaptığı gerekçesiyle madalyaları ellerinden alındı.

Madalyalı sporcular

Olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye madalya kazandıran sporcular ve branşları şöyle:

Altın madalya (39):

OlimpiyatBranşSporcu
1936 BerlinGüreşYaşar Erkan
1948 LondraGüreşYaşar Doğu
1948 LondraGüreşNasuh Akar
1948 LondraGüreşMersinli Ahmet Kireççi
1948 LondraGüreşMehmet Oktay
1948 LondraGüreşGazanfer Bilge
1948 LondraGüreşCelal Atik
1952 HelsinkiGüreşHasan Gemici
1952 HelsinkiGüreşBayram Şit
1956 MelbourneGüreşMustafa Dağıstanlı
1956 MelbourneGüreşMithat Bayrak
1956 MelbourneGüreşHamit Kaplan
1960 RomaGüreşTevfik Kış
1960 RomaGüreşMüzahir Sille
1960 RomaGüreşMustafa Dağıstanlı
1960 RomaGüreşMithat Bayrak
1960 RomaGüreşİsmet Atlı
1960 RomaGüreşHasan Güngör
1960 RomaGüreşAhmet Bilek
1964 TokyoGüreşKazım Ayvaz
1964 TokyoGüreşİsmail Ogan
1968 MeksikoGüreşMahmut Atalay
1968 MeksikoGüreşAhmet Ayık
1988 SeulHalterNaim Süleymanoğlu
1992 BarcelonaHalterNaim Süleymanoğlu
1992 BarcelonaGüreşMehmet Akif Pirim
1996 AtlantaHalterNaim Süleymanoğlu
1996 AtlantaHalterHalil Mutlu
1996 AtlantaGüreşHamza Yerlikaya
1996 AtlantaGüreşMahmut Demir
2000 SidneyHalterHalil Mutlu
2000 SidneyGüreşHamza Yerlikaya
2000 SidneyJudoHüseyin Özkan
2004 AtinaHalterHalil Mutlu
2004 AtinaHalterTaner Sağır
2004 AtinaHalterNurcan Taylan
2008 PekinGüreşRamazan Şahin
2012 LondraTekvandoServet Tazegül
2016 RioGüreşTaha Akgül

Gümüş madalya (25):

OlimpiyatBranşSporcu
1948 LondraGüreşMuhlis M.Tayfun
1948 LondraGüreşKenan Olcay
1948 LondraGüreşHalit Balamir
1948 LondraGüreşAdil Candemir
1956 MelbourneGüreşRıza Doğan
1956 MelbourneGüreşİbrahim Zengin
1960 RomaGüreşHamit Kaplan
1960 RomaGüreşİsmail Ogan
1964 TokyoGüreşAhmet Ayık
1964 TokyoGüreşHasan Güngör
1964 TokyoGüreşHüseyin Akbaş
1972 MünihGüreşVehbi Akdağ
1988 SeulGüreşNecmi Gençalp
1992 BarcelonaGüreşKenan Şimşek
1992 BarcelonaGüreşHakkı Başar
1996 AtlantaBoksMalik Beyleroğlu
2004 AtinaGüreşŞeref Eroğlu
2004 AtinaTekvandoBahri Tanrıkulu
2004 AtinaBoksAtagün Yalçınkaya
2004 AtinaAtletizm (Çekiç)Eşref Apak
2008 PekinTekvandoAzize Tanrıkulu
2012 LondraTekvandoNur Tatar
2016 RioHalterDaniyar İsmayilov
2016 RioGüreşRıza Kayaalp
2016 RioGüreşSelim Yaşar

Bronz madalya (27):

OlimpiyatBranşSporcu
1936 BerlinGüreşMersinli Ahmet Kireççi
1948 LondraGüreşHalil Kaya
1948 LondraAtletizmRuhi Sarıalp
1952 HelsinkiGüreşAdil Atan
1956 MelbourneGüreşHüseyin Akbaş
1956 MelbourneGüreşDursun Ali Eğribaş
1964 TokyoGüreşHamit Kaplan
1984 Los AngelesGüreşAyhan Taşkın
1984 Los AngelesBoksTurgut Aykaç
1984 Los AngelesBoksEyüp Can
1992 BarcelonaJudoHülya Şenyurt
1992 BarcelonaGüreşAli Kayalı
1996 AtlantaGüreşMehmet Akif Pirim
2000 SidneyGüreşAdem Bereket
2000 SidneyTekvandoHamide Tosun
2004 AtinaGüreşMehmet Özal
2004 AtinaGüreşAydın Polatçı
2004 AtinaHalterReyhan Arabacıoğlu
2004 AtinaHalterSedat Artuç
2008 PekinBoksYakup Kılıç
2008 PekinTekvandoServet Tazegül
2008 PekinGüreşNazmi Avluca
2012 LondraGüreşRıza Kayaalp
2016 RioGüreşCenk İldem
2016 RioGüreşSoner Demirtaş
2016 RioTekvandoNur Tatar
2016 RioAtletizmYasmani Copello Escobar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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