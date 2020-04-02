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Türkiye, Tokyo, Düzce, Spor

Olimpiyatlara karantinada hazırlanıyor

DÜZCE (İHA) – 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Etiyopya'da hazırlanan Türkiye Milli Takımı, korona virüs sonrasında ülkeye geri dönüş yaparak Düzce'de 14 günlük karantinaya alındı.

02.04.2020 23:09 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:17
Olimpiyatlara karantinada hazırlanıyor

DÜZCE (İHA) – 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Etiyopya'da hazırlanan Türkiye Milli Takımı, korona virüs sonrasında ülkeye geri dönüş yaparak Düzce'de 14 günlük karantinaya alındı. Milli atletler, karantina altında da hazırlıklarını sürdürebilmek için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan destek istedi. Milli atletlere karantina yurdunda hazırlık yapabilmeleri için antrenman malzemeleri verildi.

Ay-yıldızlı forma ile 2015'teki 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası, ardından Tayvan'daki 2017 Üniversite Oyunları'nda (Universiade) 3 bin metre engelli branşlarında altın madalya kazanan Tuğba Güvenç, başarı çıtasını yukarı taşımak için karantinada yoğun tempoda çalışıyor. Temmuz ayında Japonya'nın Tokyo kentinde yapılması planlanan olimpiyat oyunları korona virüs nedeni ile ertelenmesinin ardından Türkiye'ye dönüş yapan Tuğba Güvenç ve beraberindeki milli atletler, Düzce'de karantina yurduna alınmalarının ardından antrenman yapma konusunda sıkıntı yaşamaya başladı. Milli sporcular, konuyu Türkiye Atlezim Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a aktardı. Çintimar da durumu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na aktardı. Yapılan girişimler sonrasında milli sporculara Düzce'deki karantina yurdunda antrenman yapabilmeleri için gerekli teçhizatlar sağlandı.

Karantina odasında antrenman yapıyor

Etiyopya'da 90 gün kalan ve olimpiyatlara katılmaya hak kazanan Avrupa ve Dünya Üniversiteler Arası Şampiyonu milli sporcu Tuğba Güvenç, Düzce'de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Nejla Pekolcay Yurdu'nda kendisine verilen odada sağlanan antrenman teçhizatları ile antrenmanlarını yapmaya başladı. Günün 7 saatini antrenman yaparak geçiren 26 yaşındaki sporcu 2021 yılına ertelenen Olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi en iyi derecede temsil etmek ve olimpiyat şampiyonu olmak istiyor. Güvenç, "3 bin metre engelli branşında ülkemizi olimpiyat oyunlarında temsil edeceğim. Bu yıl spor bakanlığımızın ve federasyonumuzun desteği ile olimpiyatlara hazırlık için Etiyopya'da milli takım kampına gönderildik. 90 gün boyunca Etiyopya'daydım. Hazırlıklarımız çok güzel devam ediyordu. Fakat Dünya'da ve ülkemizde etkisini gösteren ve birçok insanın hayatına mal olan korona virüs sebebi ile olimpiyatların ertelenmesine karar verildi. Olimpiyatların ertelenmesi ile birlikte ülkemize geri çağrıldık. 28 Mart günü ülkemize giriş yaptık" şeklinde konuştu.

"Kendimiz için değil herkes için karantinadayız"

Milli sporcu, Düzce'de karantinaya alındıklarını aktararak, "Çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Şu an ülkemiz, sevdiklerimiz ve ailemiz için onlardan uzakta durmamız gerekiyor ve binlerce insan şu anda karantina altında. Kendimiz için değil herkes için bunu yapıyoruz. Devletimizin aldığı bu önlemlere ve tedbirlere herkesin kulak vermesini ümit ediyorum. Bu felaketten el ele verip evde kalarak kurtulabiliriz. Buradaki durumdan bahsetmem gerekirse, her şey çok güzel. Sabah öğlen ve akşam yemeklerimiz veriliyor. Her gün sağlık kontrolleri yapılıyor. Bir şikayetimizin olup olmadığı soruluyor. Bir ihtiyacımızın olup olmadığı her gün soruluyor ve bizim antrenman yapabilmemiz için antrenmanlarımızı aksatmamamız için spor ekipmanları gönderildi. Bize bu ekipmanları sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Şu an her gün antrenmanlarımızı aksatmadan yapıyoruz. Biz çok güçlü bir ülkeyiz. İnanıyorum ki bu durumdan el ele verip kurtulacağız. O yüzden evde kal Türkiye, hayatta kal" açıklamasını yaptı.

Olimpiyatlara 3 bin metre engelli branşında katılacak olan Tuğba Güvenç ile birlikte Milli takım kampında yer alan Milli atletler Ercan Arslan, Ömer Alkanoğlu, Yusuf Alıcı, Hüseyin Can ve Mestan Turhan'da Karantina yurdunda antrenmanlarını sağlanan malzemeler ile sürdürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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