Okyay, İlgeo İçin İddialı

Projelerini bir kez daha detaylı biçimde anlatan Okyay, "Biz bu işi daha iyi yaparız" dedi.

İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası'nda beklenen seçim 7 Ocak'ta gerçekleşecek. İLGEO Başkanlığı için çalışmalarını 2 yıldır sürdüren ve birebir ziyaretlerle esnafa projelerini anlatan İLGEO Başkan Adayı Alpay Okyay, seçimlerden önce basın mensuplarıyla Kordon Otel Pasaport'ta buluşarak projelerini bir kez daha hatırlattı.

" ODAMIZ 2 MİLYONUN ÜZERİNDE ZARAR ETTİ"

Mesleğini çok sevdiği ve hem mesleğe hem de meslektaşlarına hizmet etmek istediği için İLGEO başkanlığına aday olduğunu belirten Okyay, "Odamızın mevcut başkanı Aykut Yenice, 16 yıldır mesleğimize ve meslektaşlarımıza katkı koyamamıştır. Mali açıdan da odamızı yönetememiştir. Kendisi oda başkanlığına seçildiğinde paramız ve gayrimenkullerimiz vardı. Odamızı kasasında 140 bin lira civarında bir para ile devralan Yenice bu parayı bitirdi. Yetmedi, Konak Elhamra İş Hanı'ndaki dairemizi, Buca Kaynaklar'daki 3 dönüm arazimizi, hatta odamızın demirbaşlarını bile sattı. Başkan olarak 16 yıldır esnaftan topladığı aidat ve evrak paraları da ortada. Buna rağmen odamıza ne bir mal kazandırabildi ne de hizmet yapabildi. Ne yazık ki Aykut Yenice'nin yönetim anlayışı sebebiyle odamız 2 milyonun üzerinde zarar etti" dedi.

HİZMET ÜRETEMEDİ

Maddi konulardaki kötü yönetim anlayışı ile birlikte Yenice'in mesleklerine ve meslektaşlarına da hizmet üretemediğini, katkı koyamadığını vurgulayan Okyay, "Esnafımızın kurumlarla arasında yaşadığı sıkıntılarda köprü olamamıştır. Et başta olmak üzere ana giderlerimiz çok zam görmüş, gerekli tutumu sergileyememiştir. Yemek çekleri ile ilgili sıkıntımızda Gustokart diye bir proje yapmış ve başarılı olamamıştır. Kayıt dışı yerler çoğalmış, doğru mücadele sistemini uygulayamamıştır. Esnafımız artık personel bulamıyor, bu sıkıntımız ile ilgili proje üretememiştir. Lokantacı esnafına oda tarihinde icra yapma rekoru kırılmıştır. Basit bir fiyat tarifesi bile çıkarma odamızda yılan hikayesine dönmüştür. Maalesef ki Aykut Yenice hizmetsel anlamda da odamızı kötü yönetmiştir" diye konuştu

" ESNAFIMIZ İÇİN YAPILMAYANLARI YAPMAYA GELİYORUZ"

Esnafın ihtiyaçlarını dikkate alarak projelerini titizlikle hazırladığını belirten Alpay Okyay, şöyle konuştu: "Mesleğimi çok severek yapıyorum. Bu meslek aşkımdan dolayı mesleğime ve meslektaşlarımıza hizmet etmek istiyorum. Çankaya'da 1955 yılından beri hizmet veren Adil Müftüoğlu Uğur Lokantısı'nın 3. kuşak işletmecisi olarak mesleği de oda yönetim şeklini de odamızın kurucusu dedem Adil Müftüoğlu'ndan öğrendim. Edindiğim tecrübeleri günümüz koşulları ile harmanlayarak mesleğime ve meslektaşlarıma hizmet edeceğim. 16 yıldır hayata geçirilemeyen, kağıt üstünde kalan projeler değil, somut projeler hazırladım. Yönetim kurulumuzda da her bölgeden her branştan esnafımızı temsil edecek arkadaşlarımız mevcut. İnanıyorum ki, esnafımız da 2 yılda projelerimizi anladı ve bize güvendi. Esnafımızın sesi olmak ve mesleğimize hizmet etmek için geliyoruz."

PROJELER

-Merkezi hükümet, yerel yönetimler ve tüm kamu kuruluşlarıyla olumlu ilişkiler, esnafa hizmet için kullanılacak.

-Üyelerin ana gider kalemlerini oluşturan et, bakliyat, yağ ve yakıt gibi giderleri azaltmak adına harekete geçilecek. Esnafın kaliteli malzemeye uygun fiyatla erişmesi sağlanacak.

-Odaya yeniden hizmet amaçlı gayrimenkuller kazandırılacak. Bu gayrimenkullerin satış yetkisi yönetimden alınıp, genel kurula verilecek.

-Personel bankası kurulacak. Nitelikli personel bulmakta zorlanan esnaf, çareyi İLGO'da bulacak.

-Yüksek komisyonlarla esnafın karına ortak olan yemek çeklerinin komisyon oranları yüzde 5'e çekilecek.

-Kayıtdışı ile aktif şekilde mücadele edilecek. Vergisini veren esnafın hakkı korunacak.

-Türk mutfağını tanıtıcı organizasyonlar yapılacak. Vatandaş, fastfood zincirlerinden uzaklaşıp esnafa yönelecek.

-Oda avukatları üyeleri icraya vermeyecek. Mesleki konularda ve davalarda esnafa ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

-Lokantacılara ait Kredi Kefalet Kooperatifi kurulacak. Esnafın finansmana erişimi kolaylaşacak.

-Dayanışma etkinlikleri düzenlenecek. Bu etkinliklerde hem esnafın kaynaşması sağlanacak hem de sorunlar birinci ağızdan dinlenecek.

-İLGEO dergisi çıkartılacak. Sektörden haberlerin yer aldığı bu dergi, esnafın sesi olacak.

Alpay Okyay kimdir?

1979 yılında İzmir'de dünyaya gelen Alpay Okyay, İzmir Özel Türk Koleji'ni bitirdikten sonra üniversite eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nde tamamladı. Askerliğini yaptıktan sonra küçük yaşlardan itibaren çırak olarak çalışmaya başladığı Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası'nda dedesi ile birlikte iş yaşamına atılan Okyay, dedesi vefat ettikten sonra 3. kuşak temsilcisi olarak 1955 yılında kurulan lokantanın yöneticisi oldu. Halen Annesi Sevgi Müftüoğlu ve kardeşi Alper Okyay ile birlikte Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası'nı yöneten Okyay, evli, 1 kız çocuğu babası ve İngilizce biliyor.