Okullar ne zaman açılacak 2021? Bakan Ziya Selçuk açıklamaları!
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Okullar ne zaman açılacak 2021? Bakan Ziya Selçuk açıklamaları!

Okullar ne zaman açılacak 2021? Bakan Ziya Selçuk açıklamaları!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Mayıs'taki sınavların iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk okullar ile ilgili neler dedi? Okullar ne zaman açılacak 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Mayıs'taki sınavların iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk okullar ile ilgili neler dedi? Okullar ne zaman açılacak 2021?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, ''Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.'' MEB'de açıklama paylaştı. ''Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 3 hafta süre ile 29 Nisan Perşembe günü saat 19'dan itibaren başlayarak 17 Mayıs Pazartesi günü saat 5'e kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini açıkladı.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü

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