Okul servislerine denetim

10.09.2019 13:06

Edirne Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan okul servisi denetimlerinde üç sürücüye 578 lira idari para cezası kesildi.

Edirne'de, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" gerçekleştirildi.

Öğrencilerin huzurlu ve güvenli şekilde yolculuk yapması ve servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi amacıyla düzenlenen denetimlerde 122 öğrenci servisi trafik ekipleri tarafından denetlendi.

Yapılan denetimlerde, araç sigortasını yaptırmamak, araç muayenesi süresini aşmak ve servis şoförünün yaş haddini aşmasından dolayı üç sürücüye toplam 578 lira idari para cezası kesildi.

Servis araçlarına yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA