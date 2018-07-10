Oğuzhan Aydoğan Yine Kiralanacak

Borussia Dortmund’dan alındıktan sonra geçtiğimiz sezon Karlsruher’e kiralanan Oğuzhan Aydoğan için yeni sezon öncesi teknik direktör Şenol Güneş son kararını verdi.

Borussia Dortmund'dan alındıktan sonra geçtiğimiz sezon Karlsruher'e kiralanan Oğuzhan Aydoğan için yeni sezon öncesi teknik direktör Şenol Güneş son kararını verdi. Genç futbolcunun yetenekli olduğunu kabul eden tecrübeli teknik adam, "Her şeye rağmen kalırsa çok az  forma bulur. Bu yüzden bir sezon daha oynayabileceği bir kulübe kiralanmalı" raporunu yönetime iletti.

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Kaynak: Skorer

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