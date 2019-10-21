Öğretmen ve öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

21.10.2019 20:13

Manisa'nın Kula ilçesinde lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla koreografiyle ay yıldız oluşturdu.

İbrahim Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan harekata destek amacıyla asker kıyafetleri ve ay yıldız şekli bulunan tişörtleri giyerek okul bahçesinde bir araya geldi.

Koreografi ile ay yıldız oluşturan öğrenciler, "vatan sana canım feda" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde slogan attı, Komando Marşı'nı söyledi.

Okulun rehber öğretmeni Serdar Çulloğlu, yaptığı açıklamada, her zaman Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve devletin yanında olduklarını vurgulayarak, "Bu, harekata destek olmak, öğrencilerimizin milli ve manevi duygularını güçlendirmek amacıyla yaptığımız bir etkinlik. Bizler her şartta ordumuza, milletimize ve devletimize destek olacağımızı gösterdik. Bu etkinliğimiz ile öğrencilerimizin vatan sevgisini arttırmayı amaçladık." diye konuştu.

Müdür Yardımcısı Melek Caner Özdemir de "Zaman zaman öğrencilerimizdeki milli ve manevi duygularını arttırmak, öz değerlerimizi hissettirmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliğimizde öğrencilerimiz ile Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin, devletimizin ve ordumuzun yanında olduğumuzu göstermek, duyarlılığımızı vurgulamak istedik. Bizler, 'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır' misali öğretmenler ve öğrenciler olarak bütün iyi dileklerimiz, dualarımız ve varlığımızla Mehmetçiğin yanındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA