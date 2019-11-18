Öğretmen, öğrenci ve veliyi buluşturan "Duy Beni Projesi"

18.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:23

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan kentte hayata geçirilen, öğretmen, veli, öğrenci buluşmasını sağlayan "Duy Beni Projesi"ne ilişkin, "Projemizi genişleterek bir yıl içerisinde çalmadık kapı bırakmayacağız. Her öğretmenimiz bütün öğrencilerin ailesiyle bir araya gelecek." dedi.

Şehri Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminerde projeye ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programda konuşan Vali Pehlivan, eğitimin önemini anlattı.

"Bilimde, teknolojide, sanatta ve üretimin her alanında eserler ortaya koymak istiyorsanız, temelinde eğitimin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi gerekir." diyen Pehlivan, eğitimin altyapısına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde kentte son yıllarda büyük yatırımlar yapıldığını belirtti.

Eğitimde altyapıyı güçlenirken kaliteyi artırmak için kendilerine büyük görev düştüğüne işaret eden Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Duy Beni' yani, 'Düşün, uygula, yaşat" açılımıyla ilimizde eğitimde Şırnak da var demek istedik. Proje kapsamında nerede okulumuz varsa, kararlılık ve fedakarlıkla yola çıkmak istedik. Eğitim ve öğretimde başarı istiyorsak süreklilik arz etmesi gerekir, sabır gerekir. Bu doğrultuda il genelinde 8 bin öğretmen bir günde 8 bin aileye ziyarette bulundu. Uygulamada olumlu dönüşler aldık."

Uygulamada iletişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini dile getiren Pehlivan, "Projemizi genişleterek bir yıl içerisinde çalmadık kapı bırakmayacağız. Her öğretmenimiz bütün öğrencilerin ailesiyle bir araya gelecek. Öğrencinin durumu ailesiyle görüşülerek yapılması gerekenler aktarılacak. Tohumunu şimdilik atacağız, önümüzdeki yıllarda çok güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da projenin amacının çocukların zihinsel, ruhsal gelişimleri ile akademik başarılarına katkıda bulunmak olduğunu belirterek, eğitimin toplumun her kesiminin üzerinde çalışması gereken bir konu olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA