Bağcılar'da okul kantinleri denetlendi - Haberler
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Bağcılar'da okul kantinleri denetlendi

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel
Bağcılar'da okul kantinleri denetlendi

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığı için ilçede bulunan okullardaki kantinleri denetledi.

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığı için ilçede bulunan okullardaki kantinleri denetledi. Ekipler, fiyat etiketinden ürünlerin saklanma koşullarına kadar detaylı incelemelerde bulundu.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Bağcılar Belediyesi'nin, eğitim kurumlarına yönelik uygulamalarına ağırlık verdiği belirtildi.

Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki okulların kantinlerinde geniş çaplı bir uygulama yapıldığı ifade edilen açıklamada görevlilerin, öncelikle öğretmen ve öğrencilerin yiyecek ihtiyacını karşıladığı kantinlerin sağlık ve hijyen koşullarına uygunluğunu denetlediği aktarıldı.

Satışa sunulan ürünlerin saklama koşullarına bakılırken satılması yasaklanan hızlı tüketim gıdaları ve gazlı içecek satışının kontrollerinin de yapıldığı ifade edilen açıklamada, işyeri çalıştırma ruhsatından çöp kovalarına, havalandırmadan haşereye karşı ilaçlama evraklarına kadar her detaya bakıldığı kaydedildi.

Fahiş fiyat uygulamasına karşı fiyat tarifesini de inceleyen ekiplerin, elde ettikleri bilgileri teftiş defterine kaydettiği belirtildi.

Öte yandan okul önlerinde sağlıksız gıda satışı yapan seyyar satıcılarla mücadelenin de devam ettiği aktarılan açıklamada, ekiplerin, okulları dolaşıp giriş ve çıkış saatlerinde seyyar satıcılara izin vermediği, böylece haksız rekabetin önüne de geçildiği kaydedildi.

"Velilerin içi rahat olsun"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, çocukların sağlıklı gıda tüketiminde bulunmaları için gereken önemi gösterdiklerini ifade etti.

Çocukların güvenli ortamlarda sağlıklı ürünler tüketmeleri için okul kantinlerini büyük bir titizlikle denetlediklerini vurgulayan Çağırıcı, "Velilerimizin içi rahat olsun çocuklarımızın sağlığına yönelik uygulamalarımızı eğitim sezonu boyunca belirli periyotlarla aralıksız sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bağcılar'da okul kantinleri denetlendi

Bağcılar'da okul kantinleri denetlendi

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri
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