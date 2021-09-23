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ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ…

Habermetre - Haberler | Toplum
ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ…

Sevgili öğrencilerimiz Sivas Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız.Yurtlara yerleşemeyen öğrenci kardeşlerimizi belediyemiz olarak kamu kurumlarımızın misafirhanelerinde ve otellerde yurda yerleşene kadar misafir ediyoruz.

Sevgili öğrencilerimiz Sivas Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız.

Yurtlara yerleşemeyen öğrenci kardeşlerimizi belediyemiz olarak kamu kurumlarımızın misafirhanelerinde ve otellerde yurda yerleşene kadar misafir ediyoruz.

İrtibat Telefonlarımız; 444 58 44

0551 707 22 84

Başvuru Linki??

https://sks. sivas. bel. tr/obs

Oluşturma Tarihi : 23 Eylül, 2021

Okunma Sayısı : & 17

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Haber: ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ… - Haberler
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