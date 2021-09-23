ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ…
Sevgili öğrencilerimiz Sivas Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız.Yurtlara yerleşemeyen öğrenci kardeşlerimizi belediyemiz olarak kamu kurumlarımızın misafirhanelerinde ve otellerde yurda yerleşene kadar misafir ediyoruz.
Sevgili öğrencilerimiz Sivas Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız.
Yurtlara yerleşemeyen öğrenci kardeşlerimizi belediyemiz olarak kamu kurumlarımızın misafirhanelerinde ve otellerde yurda yerleşene kadar misafir ediyoruz.
İrtibat Telefonlarımız; 444 58 44
0551 707 22 84
Başvuru Linki??
https://sks. sivas. bel. tr/obs
Oluşturma Tarihi : 23 Eylül, 2021
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