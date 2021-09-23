ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ…

Sevgili öğrencilerimiz Sivas Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız.

Yurtlara yerleşemeyen öğrenci kardeşlerimizi belediyemiz olarak kamu kurumlarımızın misafirhanelerinde ve otellerde yurda yerleşene kadar misafir ediyoruz.

İrtibat Telefonlarımız; 444 58 44

0551 707 22 84

Başvuru Linki??

https://sks. sivas. bel. tr/obs

Oluşturma Tarihi : 23 Eylül, 2021

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