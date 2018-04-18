Öğrenciler Turizm Haftasında Kula'yı Tanıdı

Kulalı öğrenciler "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında ilçenin tarihi yerlerini gezdi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinliğe 150 öğrenci katıldı. Öğrenciler, tarihi Kula sokaklarını ve Jeopark alanlarını gezerek rehberlerden bilgi aldı.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin İzci, Turizm Haftası kapsamında etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Öğrencilerimize turizm bilinci kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kula'mızın tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenledik. Kula turizmine katkıda bulunmak ve öğrencilerimizin bu bilinç ile yetişmelerini amaçlıyoruz." dedi.

Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Özgür Işık ise amaçlarının öğrencilerin yaşadıkları yer hakkında bilgi sahibi olmaları ve ilçeye gelen turistlere gezilebilecek yerlerle ilgili önerilerde bulunmaları olduğunu söyledi.