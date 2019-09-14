14.09.2019 13:35

Öğrenciler, 1 lira ile 100 kilometre gidebilen elektrikli otomobil üretti

Öğrenciler, 1 lira ile 100 kilometre gidebilen elektrikli otomobil üretti

KASTAMONU - Boş zamanlarını değerlendirmek, ders harici zamanlarını kafelerde geçirmemek, insanlığın faydasına olacak teknoloji üretmek için bir araya gelen Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde okuyan 25 öğrenci, tamamen atık malzemeler kullanarak ürettikleri parçalarla, kendi çabaları, hocalarının de desteği ile 1 lira ile 100 kilometre gidebilen elektrikli otomobil ürettiler.

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği'nde öğrenim gören 25 öğrenci, ders dışı arta kalan zamanlarını daha iyi değerlendirmek, öğrencilerin kafelerde boş yere vakit geçirmesinin önüne geçmek ve insanlığa faydalı teknoloji üretebilmek adına bir araya geldi. Öğrenciler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca düzenlenen Efficiency Challenge yarışmasına da katılmaya karar verdi. 4 aşamadan oluşan Efficiency Challenge Yarışmasına katılabilmek için hocalarının yolunu tutan 25 öğrenci, hocalarından da onay aldıktan sonra çalışmalara başladı. İlk olarak TÜBİTAK'ın şartları doğrultusunda taslak proje hazırlandı. Yetkili kurula gönderilen taslak proje kabul edildi. Yarışmanın ikinci aşamasına hazırlanan öğrenciler projesini tasarladıkları elektrikli otomobilin 3 boyutlu görsellerini, kısmi özelliklerini de içeren proje dosyasını hazırlayarak tekrardan TÜBİTAK'a sundu.

Atabey Gazi, 1 liralık enerji ile 100 kilometre yol kat edebiliyor

4 aşamalı yarışmanın 2 aşamasını geçen 25 kişilik öğrenci ekibi, öğretim üyeleri hocaları ile birlikte 3 ay boyunca gece gündüz demeden tamamen yerli imkanları kullanarak elektrikli otomobil üretti. Atabey Gazi adını verdikleri otomobil, 1 liralık enerji ile 100 kilometre yol kat edebiliyor.

Araç verimlilik kaygısı ve yarışma koşulları için en uygun hız ve menzilde tasarlandı. Tasarımı tamamen öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Motor, motor sürücüsü, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi ve telemetri gibi parametreler Kastamonu Üniversitesi'nin imkanları, öğrencilerin el emekleri ile yerli ve milli olarak üretildi.

Atabey Gazi verdikleri araçlarıyla ilk kez yarışmaya katılacaklar

Atabey Gazi adını verdikleri araçlarıyla ilk kez yarışmaya katılacaklarını belirten Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Ada, "TÜBİTAK'ın 2006 yılından beri düzenlemiş olduğu Efficiency Challenge yarışmasına biz de Kastamonu Üniversitesi adına ilk kez bu sene katılım göstereceğiz. Yarışma 2006 yılından beri düzenleniyor. Bu seneki yarışmaya 61 üniversiteden 78 takım katılıyor. Bizim açımızdan önemli olan kısmı Kastamonu Üniversitesi ilk kez bu yarışmada yer alacak. Atabey Gazi aracımızın adı. Şerife Bacı'nın torunları da takımımızın adı. Bu isim ile yarışmada yer alacağız"

"Üniversite olarak teknolojiyi üretme hedefinde olan bir fakülteyiz"

Üniversite olarak teknolojiyi üretme hedefinde olan bir fakülte olduklarını söyleyen Ada, "TÜBİTAK'ın yarışması alternatif enerji sistemlerini yaygınlaştırmayı esas alan bir sistem. Bu noktada elektrikli motorlar, hidromobil motorlar ve otonomi olarak sürücüsüz sistemlerin yarıştığı bir yarışma. TEKNOFEST içerisinde değerlendirilen bir yarışma. Biz de Kastamonu Üniversitesi olarak teknolojiyi üretme hedefinde olan bir fakülteyiz. Bu noktada bu tür yarışmaların her zaman içerisinde olmayı hedefliyoruz. Üretimimizi, imalatımızı, tasarım aşamalarımızı tamamladık. Yarışmaya hazırız" diye konuştu.

"Atık malzemeler kullanılmasına rağmen 70 bin liraya mal oldu"

Otomobili yaparken atık malzemeler kullanılmasına rağmen 70 bin liraya mal ettiklerini vurgulayan Ada, "Aracımız 70 bin liraya yakın bir maliyetle ortaya çıktı. Aracımızın yüzde 90'ın üzerinde yerli parçalardan oluşuyor. Elektronik devrelerin tamamına yakını öğrencilerimize ait. Tasarımı tamamen bize ait bir elektrik motorunu öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Yüzde 90'ın üzerinde bize aittir. Kabuk tasarım tamamen öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Aracımız 1 TL'lik enerji ile yaklaşık 100 kilometrelik yol gidebiliyor. Bu alternatif enerji sistemleri açısından çok uygun bir maliyet. Onun dışında aracımız 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ama en verimli verimli hızımız yaklaşık 60 kilometredir. Bu yarışmalar alternatif enerji ile üretilen bu yarışmalar enerji verimliliğini esas alıyor. Dolayısıyla enerjinin verimli kullanımı söz konusu. Bu yüzden hızdan, performanstan ziyade aracın ne kadar enerji harcadığı önemli. Tüm tasarımımızı enerjiye yönelik oluşturmaya çalıştık. Kullandığımız malzemelerin daha hafif ve dayanıklı olmasına dikkat ettik. Tamamen bir mühendislik işi çıkardık. Bunu yaparken asıl amacımız öğrencilerimizi bu işin içerisine katmak, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak teknoloji üreten öğrenciler istiyoruz. Bu noktada öğrencilerimizi uygulamanın içerisine çekmeye çalıştık" şeklinde konuştu.

"Otomobili üç ay içerisinde imal ettik"

Elektrikli otomobili üç ay içerisinde ürettiklerini kaydeden Ada, şunları kaydetti: "Yaklaşık 3 aylık bir imalat sürecimiz oldu. 3 ay boyunca gece gündüz demeden öğrencilerimiz ve hocalarımızla beraber imalat sürecinde bir arada olduk. Biz endüstriyel çalışmaları yaparken sanayiden de destek aldık. Bu noktada hatta geri dönüşüm malzemelerini de kullandık. Hurdaya ayrılmış malzemeleri ki örneğin fren sistemini hurda araçtan temin ettik. Bunları da geriye döndürerek aslında bir katkı sağlamış olduk"

"Kafede boş oturmak yerine bir şeyler üretip, faydalı olmak istedik"

Öğrencilerin vakitlerini kafelerde boş harcamamasını istedikleri için böyle bir çalışmaya girdiklerini vurgulayan Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğrencisi Muhammed Ali Ulu da, şunları söyledi: "TÜBİTAK'ın 2005 yılından beri düzenlemiş olduğu yarışma için 25 kişilik ekibimizle Şerife Bacının torunları olarak Atabey Gazi adlı elektrikli aracı tasarladık. Nasip olursa 14-19 Eylül tarihleri arasında İzmit Körfez Pistinde aracımızı yarıştıracağız. Bizim bir kulübümüz var. Kulübümüzün adı robotik kulübü. Kulüpteki arkadaşlarımızla beraber rahatsız olduğumuz bir takım şeyler vardı. Öğrencilerin durumu, vakitlerini boşa harcadıkları yerler bizi rahatsız ediyordu. Ortaya güzel şeyler çıkarmamız gerekiyordu. Bizimle beraber olan arkadaşlarımızla bir ekip oluşturduk. Bu ekibin adına da Şerife Bacının torunları dedik. İstedik ki öğrenciler vakitlerini kafelerde boşa harcamasınlar. Gelsinler insanlığın faydası için teknoloji üretsinler. Fikir üretsinler. Ortaya insanlık yararına bir ürün koymuş olalım. Kuruluşumuz tamamen böyle oldu. Kulüp olarak gerek robotik çalışmalarda gerekse farklı çalışmalarda birlikte güzel işler çıkarmaya başladık. İlk olarak robotik çalışmalarla başladık. Daha sonra aracı tasarladık. Bundan sonra daha farklı yarışmalarla faydalı ürünler üretmeye devam edeceğiz"

"Kabuğundan elektrik aksamına kadar bizzat biz ilgilendik"

Aracın tüm işlemleriyle bizzat kendilerinin ilgilendiğine dikkat çeken Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi Buket Atasayar da, şöyle konuştu: "TÜBİTAK yarışmasına elektrikli araç alanında katıldık. Ekibimizle aylarca gece gündüz bunun için çabalıyoruz ve nihayetinde aracımızı yürür hale getirdik. Kabuğundan elektrik aksamına kadar aracımızın tüm işlemleri ile bizzat biz ilgilendik. Bizim fikirlerimiz ön planda oldu. Hocalarımız pek çok konuda yardımcı oldular. Ekibimiz bu işe çok emek verdi"

Kaynak: İHA