Oğlunun ev ödevi, babanın ahşap yeteneğini ortaya çıkardı

Adana'nın Kozan ilçesinde kepçe operatörlüğü yapan 50 yaşındaki Ali Kınık'ın, 4 yıl önce oğlunun ev ödevine yardım ederken keşfettiği yeteneği sayesinde ortaya koyduğu ahşap sanat eserleri görenleri kendine hayran bırakıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde kepçe operatörlüğü yapan 50 yaşındaki Ali Kınık'ın, 4 yıl önce oğlunun ev ödevine yardım ederken keşfettiği yeteneği sayesinde ortaya koyduğu ahşap sanat eserleri görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kozan ilçesinde yaşanan 2 çocuk babası Ali Kınık, 4 yıl önce oğlu Batınalp'in ev ödevine yardım ederken ahşap sanatına olan ilgi ve yeteneğini keşfetti. Eşi Necla'nın desteği ile evinin balkonunda ahşaptan yaptığı eserlerle adından Türkiye çapında söz ettirmeye başladı.

Yıllardır kamuda kepçe operatörü olarak görev yaptığını belirten Ali Kınık, "Boş zamanlarımda ahşap işleri yapıyorum. Genelde akşamları ve hafta sonları yapıyorum. Bu merakım 16 yaşımdaki oğlumun sayesinde başladı. Dil basma çubukları ile 4 yıl öncesinde köprü yapılacaktı. Oğlumum ödevini yaparken bu yeteneğimi keşfettim. Oğlumun ödevi ile başladım kendime sosyal medya hesabı açtım. Yaptığım ürünleri paylaştım ve Türkiye'nin birçok yerinden beni aradılar. Birçok kişiye hediyelik yaptım verdim. O vesile ile kendimde bu yeteneği gördüm oğlumun sayesin de başladığım ahşap işçiliğine devam ediyorum. Ailem atalarım marangozdu. Onların sayesinde sabırım bu yeteneğim" dedi.

"En büyük desteği ailesi"

Hobisinin bir nevi mesleğe dönüştüğünü kaydeden Kınık, "Kendi işim dışında dışarı kahve gezi alışkanlığım yok. Eşim balkonunu atölye yaptım. Bununla uğraşarak saburla vakit geçiriyorum. En büyük destekçim eşim. Hobi olarak evde yapıyorum. Ev toz oluyor sağ olsun bu konuda hiç şikayetçi olmadı. Çocuklarım öyle. Etrafımdaki insanlar çok beğeniyor. Çok küçük işçilikleri var görenler şaşırıyor. Elimi defalarca yaraladım ama sevdiğim için bıkmadan usanmadan yapıyorum" diye konuştu.

"Ahşap sabırlı olmayı öğretti"

Meşe yemişinden heykeller, uçaklar, kozalaktan kuşlar, sunum tepsileri hazırlayan Kınık, "Elimle tek tek sıkılmadan yapıyorum. Kabakla gramofon kozalaktan flamingo gibi tüm doğal atıkları değerlendiriyorum. Hayatımda bu sanatla sabırlı olmasını öğrendim. Bunlarla uğraştıktan sonra sabrı öğrendim. Yetenek ve her yaptığım ürünün üzerine bir değişim ile yeni ürünler ürettim" dedi.

"Oyuncaktan çok sanata dönüşen ürünler "

Sosyal medya ile birlikte her yerden sipariş gediğini aktaran Ali Kınık, "Bunu genelde aileler çocukları için istiyor ama ben önermiyorum. Süs eşyası olarak daha kullanışlı. Araba kolleksiyonerleri çok arıyor. Oyuncak için hem küçük parçası var ve ben pek uygun olduğunu düşünmüyorum. Bir çoğu metal zannediyor. Ahşaptan olduğuna inanmakta güçlük çekiyorlar. Hayalim ilk önce emekli olmak ve emekli olunca büyük bir atölye açıp daha güzel daha geniş projeleri hayata geçirmek" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı