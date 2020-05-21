Oğlunu ve yengesini öldüren kadın, sokakta dolaşırken yakalandı (2) ADLİYEYE SEVK EDİLDİAdıyaman'da, yengesi Sultan D. ile kendi oğlu Ali D.'yi boğazlarını bıçakla keserek öldüren Zeynep D. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Adıyaman'da, yengesi Sultan D. ile kendi oğlu Ali D.'yi boğazlarını bıçakla keserek öldüren Zeynep D. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 'ALİ FAZLA ACI ÇEKMESİN DİYE ÖLDÜRDÜM' 'ALİ FAZLA ACI ÇEKMESİN DİYE ÖLDÜRDÜM' Adliye öncesi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Zeynep D., yanındaki polislere, oğlunun durumunu sordu. Gazetecilerin oğlunu neden öldürdüğünü sorması üzerine de, "Ali fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: DHA