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Oğlu ve torunuyla spor yapan 65'lik Hatice teyze gençlere örnek oluyor

Niğde'de 65 yaşındaki Hatice Budak, oğlu ve torunuyla yaptığı sporla gençlere örnek oluyor.

Oğlu ve torunuyla spor yapan 65'lik Hatice teyze gençlere örnek oluyor
10.07.2020 09:09 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:46

Niğde'de 65 yaşındaki Hatice Budak, oğlu ve torunuyla yaptığı sporla gençlere örnek oluyor.

Adana'dan Niğde'deki oğlu Uğur Budak'ın yanına gelen Hatice Budak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süresinde evde sıkılınca oğlu ve torunuyla spora başladı.

Haftada 3 gün spora devam eden, ilerleyen yaşına rağmen hızlı ve enerjik olan Hatice teyze, performansıyla gençlere örnek oluyor.

Hatice Budak, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde evde sıkıldığını söyledi.

Oğluyla beraber spora başladığını belirten Budak, "Spor yapmak hoşuma gitti ve devam etmeye karar verdim. Spor yaparken zorlanmadım. Şu an 3 kuşak spor yapıyoruz." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Uğur Budak da annesinin güzel performans sergilediğini ve ona yetişmenin zor olduğunu anlattı.

Pandemi nedeniyle annesinin evde sıkıldığını ve birlikte spor yapmaya karar verdiklerini aktaran Budak, "Annemi spora başlattık, o hepimizden iyi, kızımı getirdim o da beni geçti. Hep beraber spor yapıyoruz. Annem ve kızım bizi motive etti. Şimdi aile boyu spora başlamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Spora zayıflamak için başladığını anlatan Hatice Budak'ın torunu Betül Budak da spor yaparken güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Sporu çok sevdiğini belirten Budak, "Hep gelmek istiyorum spora. Çok güzel aktiviteler yapıyoruz. Biraz daha dinç olmak istiyorum. İki haftada 6 kilo verdim, çok mutluyum. Babaannem bana taş çıkartıyor, onu geçmek zor. Önceden babaannemle çok fazla aktivite yapıyorduk, spora gelmesini de ben istedim. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Muaythai antrenörü Mustafa Ersin Şimşek de Hatice Budak'ın çok enerjik olduğunu ve gençlere örnek olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

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