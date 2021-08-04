Oğlu tarafından defalarca bıçaklanan baba hayatını kaybetti
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Oğlu tarafından defalarca bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Oğlu tarafından defalarca bıçaklanan baba hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te oğlu tarafından defalarca bıçaklanan baba 10 gündür hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Gaziantep'te oğlu tarafından defalarca bıçaklanan baba 10 gündür hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 26 Temmuz günü Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu baba-oğul arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda M. Hamed yanında bulunan bıçağı defalarca babası Ali Hamed'in (58) vücuduna sapladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan baba 10 gündür yaşam savaşı verdiği Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Oğlu tarafından öldürülen talihsiz adamın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından Yeşilkent Mezarlığında defnedildi.

Öte yandan, babasını acımasızca bıçaklayarak ölümüne neden olan ve olayın ardından kaçan M. Hamed'in yakalanması için polisin çalışması sürüyor. - GAZİANTEP

Oğlu tarafından defalarca bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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