Oflu kadınların el işlemeleri Suudi Arabistan'dan alıcı buluyor

Trabzon'un Of ilçesindeki kadınların iğne oyasıyla yaptığı el emeği ürünler, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde alıcı buluyor.

Of Halk Eğitim Müdürlüğü'nün "Geleneksel El Nakışı" sergisinin açılışı yapıldı. Sergide Oflu kadınların yaptığı birbirinden değerli el emeği ürünler sergilendi. Arabistan'ın Cidde şehrindeki bir butik mağaza ile anlaşan kadınlar, kendilerinin yaptıkları iğne oyalı başörtüleri Arabistan'a gönderiyor. El emekleri beğenilen kadınlar, kısa sürede Suudi Arabistan'a 8 bin TL değerinde ürün gönderdi. Çalışmalarını sürdüren Oflu girişimci kadınlar, işlerini daha da geliştirerek ileriki süreçte Arabistan'a daha fazla ürün gönderebileceklerini belirttiler.

İnternet yoluyla kendilerine talep geldiğini belirten Of Halk Eğitim Merkezi'nde çalışan Usta Öğretici Meryem Demirci, "Yaptığımız işleri kendi internet sayfamda paylaştım. Cidde'deki bir işletme sahibi işlerimizi gördü ve beğendi. Bizimle iletişime geçerek sipariş verdi. İşlenmemiş ipek başörtülerini bize gönderiyorlar. Biz de işleyerek kargoyla oraya gönderiyoruz. Hem ülke hem de aile ekonomisine katkısı oluyor. 5 kursiyerimiz bu işle uğraşıyor. Bu ilk siparişimizdi. İşlerimiz büyürse daha fazla kişiyi bu işe dahil etmeyi düşünüyoruz. 6 ay önce başladık ürünleri yapmaya. Of Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursumuzda işlerimizi yapıyoruz. Arkadaşlar evlerinde de boş zamanlarında çalışıyorlar. Ön çalışmalarımız her zaman merkezimizde oluyor. Şimdiye kadar yaklaşık 8 bin TL'lik bir sipariş alıp gönderdik. Yaptığımız işleri çok beğendiler. Bundan sonra da sipariş vermeye devam edeceklerini söylediler. İnşallah bundan sonra da devamı gelecektir. Kursiyerlerimiz ev hanımı. El becerileri iyi. Arkadaşlarımız da ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Yaptığımız çalışmalar her yaştan insana hitap ediyor. Motifleri kendimiz oluşturuyoruz. Her şeyden esinlenebiliyoruz. Doğadaki çiçeklerden, yapraklardan esinlenerek çalışmalarımızı yapıyoruz. Sıkı ve sık düğümler atarak çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

4 yıl önce Of Halk Eğitim Merkezi'nde çalışmalara başladıklarını belirten kursiyerler, ürünlerinin beğenilmesinin ve aile ekonomilerine katkıda bulunmalarının kendileri için güzel bir duygu olduğunu belirttiler.

Serginin açılışına; Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Of İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Of Halk Eğitim Müdürü Muhammet Şevket Şahin, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı. - TRABZON

