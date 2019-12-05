OECD'ye göre, vergi gelirlerinin, Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasılaya oranında Türkiye son sıralarda
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OECD'ye göre, vergi gelirlerinin, Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasılaya oranında Türkiye son sıralarda

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan bir rapora göre, vergi gelirlerinin, Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasılaya oranında Türkiye son sıralarda geliyor.

05.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:58
OECD'ye göre, vergi gelirlerinin, Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasılaya oranında Türkiye son sıralarda

(OECD) tarafından yayımlanan bir rapora göre, vergi gelirlerinin, Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasılaya (GSYİMH) oranında 34 üye ülke içinde sondan 4. sırada yer aldı.


OECD'nin bugün açıkladığı rapora göre, Türkiye'de vergi gelirlerin, GSYİMH içindeki payı yüzde 24,4 oranında. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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