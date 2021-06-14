Odunpazarı engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyor
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Odunpazarı engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyor

Odunpazarı engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Engelli bireylerin yaşadıkları sorunların ortadan kalkması için her gün yeni adımlar atan Odunpazarı Belediyesi, işitme engelli bireylerin yaşadıkları sorunların çözümü için dijital çözümler geliştirecek bir protokol imzaladı.

Engelli bireylerin yaşadıkları sorunların ortadan kalkması için her gün yeni adımlar atan Odunpazarı Belediyesi, işitme engelli bireylerin yaşadıkları sorunların çözümü için dijital çözümler geliştirecek bir protokol imzaladı. İmzalanan protokole göre, işitme engelli vatandaşların belediyedeki işlemlerini gerçekleştirirken yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için Odunpazarı Belediyesi anlık çeviri dili sistemi kullanılacak.

Web Tabanlı Anlık İşaret Dili Çeviri Sistemi Protokolü için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un makamında imza töreni gerçekleştirildi. İmza törenine, Başkan Kurt ve Şirket Proje Danışmanı Özer Çelik katıldı. ayına alınacak engelsiz çeviri hizmetinde engelli vatandaşlar T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kabul edilen resmi işaret dilini kullanarak, tam zamanlı olarak cümlelerin çevirisine ulaşacak.

İmza töreninde konuşan Başkan Kurt, imzalanan protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyerek, "Doğrudan çeviri konusunda, işitme engellilerin belediye hizmetlerinden daha iyi hizmet alabilmesi amacıyla işbirliği imzaladık. Belediyemize gelerek, hizmet alan bütün işitme engelli vatandaşlarımıza yardımcı olacak bir gelişmeyi sağlayacağız" dedi.

İşaret dili ile görsel çeviri yaparak bilgiye erişebilecekler

Engelsiz çeviri projesi ile işitme engelli bireylerin yaşadıkları sorunların çözümü için dijital çözümler geliştirdiklerini belirten Özer Çelik ise "İşitme engelliler, gündelik hayatta, bilgi erişiminde sıkıntılar yaşıyorlar. Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli, web işaret dili çeviri eklentisi ile işitme engelli vatandaşlar da belediyenin web sayfasına giriş yaparak, işaret dili ile görsel çeviri yaparak bilgiye erişebilecek ve doğrudan işlemlerini gerçekleştirebilecekler" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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