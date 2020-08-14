Ödemeler dengesi (2)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 3 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 3 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Haziran 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 3 milyon dolar oldu.
Aynı dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 499 milyon dolar net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 31 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 427 milyon dolar net satış yaptığı gözlemlendi.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 56 milyon dolar, 2 milyar dolar ve 7 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 317 milyon dolar net artış kaydederken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 1 milyar 511 milyon dolar net azalış gösterdi.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 373 milyon dolar, 192 milyon dolar ve 902 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ise haziranda 7 milyar 707 milyon dolar net azalış oldu.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2019 Ocak-Haziran
|2020 Haziran
|2020 Ocak-Haziran
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|185
|-2.934
|-19.804
|1.
|İhracat
|89.288
|13.222
|74.671
|2.
|İthalat
|96.260
|15.269
|92.912
|Mal Dengesi
|-6.972
|-2.047
|-18.241
|3.
|Hizmet Gelirleri
|26.251
|1.704
|16.288
|4.
|Hizmet Giderleri
|13.069
|1.998
|12.621
|Mal ve Hizmet Dengesi
|6.210
|-2.341
|-14.574
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|3.178
|600
|3.147
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|9.349
|1.170
|8.117
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|39
|-2.911
|-19.544
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|146
|-23
|-260
|B.
|SERMAYE HESABI
|18
|0
|-20
|C.
|FİNANS HESABI
|-668
|6.751
|8.376
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|1.486
|223
|926
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|4.647
|226
|2.863
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|2.016
|-1.036
|-1.029
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|3.617
|-2.535
|-13.794
|11.1.
|Hisse Senetleri
|858
|-31
|-3.970
|11.2.
|Borç Senetleri
|2.759
|-2.504
|-9.824
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|7.198
|3.012
|-5.958
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|1
|0
|13
|12.3.
|Bankalar
|4.857
|2.466
|2.105
|12.4.
|Diğer Sektörler
|2.340
|546
|-8.076
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|3.104
|-2.243
|-3.506
|13.1.
|Merkez Bankası
|568
|256
|11.218
|13.2.
|Genel Hükümet
|-456
|-192
|-412
|13.3.
|Bankalar
|-2.311
|-1.618
|-2.428
|13.4.
|Diğer Sektörler
|5.303
|-689
|-11.884
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|871
|-9.685
|-28.200
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|-61
|1.978
|-1.918
|GENEL DENGE
|-810
|7.707
|30.118
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|810
|-7.707
|-30.118
|14.
|Resmi Rezervler
|810
|-7.707
|-30.118
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
Kaynak: AA