ÖABT açıklandı! 2020 ÖABT sınav kitapçıkları soru ve cevapları erişime açıldı. ÖABT soruları görüntüleme ekranı!
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ÖABT açıklandı! 2020 ÖABT sınav kitapçıkları soru ve cevapları erişime açıldı. ÖABT soruları görüntüleme ekranı!

KPSS ÖABT soruları ve sonuçları için adayların beklentisi, ÖSYM'den gele açıklama le sona erdi. İşte, 2020 ÖABT sınav kitapçıkları soru ve cevapları erişime açıldı. ÖABT soruları görüntüleme ekranı! ÖABT açıklandı!

ÖABT açıklandı! 2020 ÖABT sınav kitapçıkları soru ve cevapları erişime açıldı. ÖABT soruları görüntüleme ekranı!
21.09.2020 20:32 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:36

ÖSYM'den yapılan açıklamada "20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2020-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur, denildi. ÖABT açıklandı! 2020 ÖABT sınav kitapçıkları soru ve cevapları erişime açıldı. ÖABT soruları görüntüleme ekranı!

DUYURU

(21 Eylül 2020)

2020-KPSS ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2020-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Eylül 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

ÖABT SORULARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haberler.com

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